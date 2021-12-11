الناظوري: اللقاء مع الحداد كان «وديا جدا» وسنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي

الفريق عبد الرازق الناظوري على هامش لقائه الفريق محمد الحداد، في سرت, 11 ديسمبر 2021. (صورة مثبتة من فيديو)

قال الفريق عبد الرازق الناظوري المكلف بمهام القائد العام من قبل المشير، خليفة حفتر، إن لقاءه اليوم مع رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق ركن أول محمد الحداد، في سرت «كان وديا جدا وتفاهمنا أسرع مما يتوقع الشعب الليبي»، مضيفا «نحن الليبيين سنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي».

وتابع في تصريحات على هامش لقائه مع الحداد اليوم، أن اللقاء كان ليبيا – ليبيا «صافي»، كما أن «كل وجهات النظر متقاربة».

وشدد على أن مسؤولية المؤسسة العسكرية تتمثل في حماية الوطن والدستور، وكذلك الحفاظ على المؤسسة مضيفا «اتفقنا علي توحيد المؤسسة العسكرية، قريبا دون أي تدخل من أحد، سنوحدها نحن كأبناء لها».

وأضاف أن لقاءات أخرى ستعقد بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، فيما «ننتظر انضمام مجموعة (5 + 5) لهذه الاجتماعات والتي ستكون متتالية دون تدخل من أي طرف أجنبي».

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وبينما عبر عن احترامه للسياسيين ومجلس النواب، أكد أن المؤسسة العسكرية ستبتعد عن «التجاذبات السياسية والحزبية»، مضيفا أن الجيش الليبي مهمته حماية الوطن والدستور وسير العملية السياسية «لكن دون تفريط في حق الجيش».

فيما انتقد تعامل الحكومات المتتالية مع الجيش الليبي، قائلا «كل حكومة تحرمنا من ميزانيتنا وتدريبنا وملابسنا، بينما يدَّعون أنهم يريدون بناء الجيش»، وفق قوله، مضيفا «لن نتدخل في الحياة المدنية، لكن أيضا سنعطي ظهورنا للمدنيين ولن نتركهم يلعبون بنا أو يفككون المؤسسة العسكرية».

وشدد على ضرورة بناء المؤسسة العسكرية لحماية الحدود، ودول الجوار، قائلا «لكن نرجو منهم عدم التدخل في ليبيا».