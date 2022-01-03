السايح: لا ضغوط خارجية لتأجيل الانتخابات.. واستقبال السفراء بغرض فني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 04:07 مساء
رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح يتحدث أمام جلسة مجلس النواب في طبرق، 3 يناير 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن الحديث عن تدخل قوى أجنبية وضغطها لتأجيل انتخابات 24 ديسمبر «أمر غير صحيح».

وأوضح خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب اليوم الإثنين: «لا ضغوط خارجية على المفوضية، وقراراتنا مستقلة، أما عن استقبالنا للسفراء فهو من باب إطلاعهم على سير العملية الانتخابية فقط والاستفادة من الخبرات الأجنبية من الناحية الفنية.

ولم يحدد السايح أي جهة كمسؤولة عن حالة «القوة القاهرة» التي قال إنها السبب في عدم إتمام الاقتراع، قائلا: «لا أستطيع تحديد جهة معينة مسؤولة عن خلق هذه الحالة».

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واعتبر  أن الحديث عن موضوع الأرقام الوطنية وتزويرها «لا يُثار إلا عند الانتخابات رغم أنه موضوع أمن قومي»، متابعا: «يجب على الجهات المسؤولة معالجة هذا الباب».

كما أكد أنه لم يصل إلى المفوضية أي رقم وطني مزور، «فنحن نتبع مصلحة الأحوال المدنية ولم يرد إلينا أي رقم مزور في منظومة تسجيل الناخبين».

وشدد رئيس مفوضية الانتخابات على ضرورة أن يهتم مجلس النواب بمسألة تزوير الأرقام وفتح تحقيق في صدقية وجود 700 ألف رقم مزور.

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