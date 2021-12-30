ردود فعل غاضبة ضد الدبيبة بسبب حديثه عن النساء العازبات

المرشحة الرئاسية ليلى بن خليفة- الناشطـة الحقوقية نورا الجربي- المدربة في مجال ريادة الأعمال هند البشاري- الشاعرة والقاصة رحاب شنيب

أثار تصريح رئيس حكومة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، بشأن النساء العازبات، غضبًا نسائيًا واسعًا، رافقه دعم من شرائح أخرى، رأت في حديث الدبيبة «عنفًا لفظيًا» ضد الليبيات.

وكان الدبيبة يتحدث خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في طرابلس، عندما قال: «بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم... مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن».

اتهام الدبيبة بمارسة العنف اللفظي على النساء

التصريح لقي ردود فعل غاضبة، سجلها نشطاء ومتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من بينهم الشاعرة والقاصة رحاب شنيب، التي قالت إن «الدبيبة مارس العنف اللفظي على النساء، وتحدث عن حالة اجتماعية بنظرة ناقصة فتعامل بمقياس الغرائز الحيوانية وشغلته مليارات الزواج، ولم تشغله المناهج المدرسية، هناك نساء يمكن أن يقدن ليبيا أفضل منك ويتحدثن أفضل منك»، وفق ما نشرت صفحة «منبر المرأة الليبية من أجل السلام».

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وقالت المرشحة للانتخابات الرئاسية، رئيسة حزب «الحركة الوطنية» في ليبيا، ليلى بن خليفة، إن «النساء ليسوا سلعة لكي يتم تسويقها، ولن نرضى بإهانة المرأة الليبية بهذه الصورة المبتذلة لأي سبب كان، فالمرأة مواطن له كيانه ومعزز مكرم من عند الله عز وجل».

لنقي: لا عزاء للمواطنة الكاملة والمساواة

أما عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، فردت بقولها: «حينما تُحيّد الأخلاق لا تبقى إلا لغة السوق، ولا عزاء للمواطنة الكاملة والمساواة عندما يكون (التشييء) هو واقع النساء».

وقالت المدربة في مجال ريادة الأعمال، هند البشاري، إن «الزواج عادة ما يعني العلاقة التي يجتمع فيها رجل وامرأة لبناء عائلة وأسرة سوية تكون نواة لمجتمع صالح، ولم يكن الزواج يومًا مدعاة للتفاخر للمتزوجين ولا إهانة وعدم احترام لغير المتزوجين من الجنسين».

كما علقت الناشطة الحقوقية والإعلامية نورا الجربي بقولها إن البنت غير المتزوجة هي «بنت ناجحة وعندها استقلالية بذاتها والزواج قد يكون بعيد عن طموحاتها»، متابعة: «تحسه يتكلم على قطعة أثاث، زيادة ترسيخ مفهوم الملكية للمرأة، بيع وشراء ونعطوهم فلوس زيادة بيش يتحرك سوق السعي».

مطالبة بالالتفات إلى قانون الأحوال الشخصية

ودعت إلى ضرورة أن يكون هناك «رفض تام لأي حد يعامل المرأة معاملة الشيء ويؤصِّل ثقافة ومنطق الملكية للمرأة اللي مفروض تكون ذات استقلالية وشخصية متفردة»، مشيرة إلى أن الأولى لرئيس الحكومة أن يُولي اهتماما بقانون الأحوال الشخصية.

وفي سياق التفاعل الرافض لتصريح الدبيبة علقت العديد من الفتيات عبر صفحاتهن على «فيسبوك»، حيث قالت الشابة هند باش إمام (مهندسة في طرابلس) إن «الليبيات لسن فتياتك ولسن بناتك ولا أخواتكم، هن مواطنات ند لك، ولسن بحاجة لتقديم عروض تشجيعية لتحريك سوقهن».

وتابعت أن الفتيات باتت اليوم «سيدات السوق، وهنا صاحبات الأعمال، وهن الكادحات اللاتي يعلمن ويتعلمن ليلا ونهارا، ليس لتحسين وضعهنَّ المعيشي فقط، بل للارتقاء بالمجتمع أيضًا». وأضافت أن «النساء اليوم ينافسن الرجال في كل المجالات، بل وفي كثير من الأحيان يتفوقنّ على زملائهنّ ويثبتنّ جدارتهن، اليوم النساء هن من يحددن شركائهنّ، وهن اللاتي يترفعن عن الزواج إذا لم يكن في المستوى المناسب لهن».