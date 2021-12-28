الدبيبة: سنباشر في الأيام المقبلة منح القروض للشباب وغيرهم

الدبيبة متحدثا خلال حفل في طرابلس، الثلاثاء 28 ديسمبر 2021. (بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة ستباشر خلال الأيام المقبلة «منح القروض للشباب وغير الشباب»، منوهًا إلى أن اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة ستشرع في تنفيذ برنامج «قروض التنمية الاقتصادية».

وأوضح الدبيبة في كلمته خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في طرابلس، اليوم الثلاثاء، أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة الشباب على التخطيط الاقتصادي وتنفيذ مشاريعهم الخاصة.

وقال الدبيبة: «خطواتنا التي أعلنا عنها لن نؤخرها خطوة إلى الخلف وسنستمر إلى الأمام»، مؤكدًا أن حسابات الشباب والمواطنين لديهم «أدق وأشرف من حسابات الدواوين.....» في إشارة على ما يبدو إلى أطراف سياسية.