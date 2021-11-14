الدبيبة يجتمع مع عدد من الناشطات والحقوقيات

لقاء الدبيبة مع عدد من الناشطات والحقوقيات في طرابلس، الأحد 14 نوفمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، مع عدد من الناشطات والحقوقيات الليبيات، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء الدبيبة مع الناشطات والحقوقيات خُصِّص للنقاش حول القضايا التي تخص المرأة الليبية، وآخر تطورات الشأن السياسي.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء أن «دور المرأة بارز ومهم ومن الضروري أن تكون مشاركتها فاعلة في المجال السياسي من خلال الانتخابات، وبالتقدم والمنافسة على المقاعد النيابية لتمثل أكثر النساء قدرة وكفاءة ليدعم هذا التمثيل بقية النساء».

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وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الحاضرات أشدن من جهتهن بتمكين الدبيبة لعدد من النساء من تقلُّد مناصب عليا وسيادية لأول مرة في تاريخ ليبيا، مطالبات بالمزيد من مختلف المستويات والمجالات.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عددًا من الحاضرات عبرن خلال اللقاء عن انزعاجهن من التمييز الذي تتعرض إليه النساء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وكذلك أبناؤهن، معربات عن تشجيعهن لقرارات رئيس الحكومة لمعالجة هذا الأمر.

وأكدت المشاركات على ضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة في المصالحة الوطنية وعلى ضرورة عودة المهجَّرين لمدنهم مع ضرورة جبر الضرر المادي والمعنوي الذي طالهم، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

لقاء الدبيبة مع عدد من الناشطات والحقوقيات في طرابلس، الأحد 14 نوفمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة مع عدد من الناشطات والحقوقيات في طرابلس، الأحد 14 نوفمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة مع عدد من الناشطات والحقوقيات في طرابلس، الأحد 14 نوفمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

لقاء الدبيبة مع عدد من الناشطات والحقوقيات في طرابلس، الأحد 14 نوفمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)