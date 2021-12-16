إيطاليا تزود ليبيا بمعدات طبية للمساعدة في مكافحة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 11:42 مساء
شحنة مساعدات طبية سابقة قادمة من إيطاليا (أرشيفية: الإنترنت)

سلمت إيطاليا شحنة معدات طبية إلى الحكومة الليبية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا(COVID-19)، وفق بيان لوزارة الخارجية الإيطالية.

وأفاد البيان بوصول شحنة مساعدات بأكثر من 10 أطنان من المعدات الطبية (أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة الجراحية والملابس الواقية) إلى ميناء طرابلس في 14 ديسمبر لمساعدة ليبيا في معركته ضد COVID-19.

- وصول مساعدات طبية لمستشفى صبراتة التعليمي من إيطاليا

وأضاف أن المواد جرى توفيرها من قبل هيكل الدعم للمفوض الخاص بحالة طوارئ COVID-19، الجنرال فرانشيسكو باولو فيجليولو، لافتا إلى أن الشحنة غادرت مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في برينديزي.

ومن المقرر أن توزع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المواد الإنسانية بكافة المناطق ضمن جهودها لمنع انتشار الفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مباراة شهدت 9 أهداف.. «الأخضر» يعزز موقعه في وصافة الدوري الممتاز
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 1 الصداقة» في الدوري الليبي
رياضة محلية
رسميا.. 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» تضرب صفوف ريال مدريد
رياضة عالمية
صور أقوى من السلاح.. الوجه الآخر لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
دولى
قرار حكومي يهدد بإيقاف مباريات الدوري الفرنسي نهائيا
رياضة عالمية
«فاو»: الجوع يتفاقم في العالم العربي
عربى
عضو مفوضية الانتخابات أبوبكر مردة: إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر «أصبح غير ممكن»
ليبيا
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «خليج سرت 3 - 6 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
(باش تُنفخ النار يا…..)
وجهات نظر
الغنوشي يعلق على قرارات الرئيس التونسي
عربى
«فتلوكه»!!
وجهات نظر
الانتخابات الليبية
وجهات نظر
الانتخابات المؤجلة
وجهات نظر
وليامز تبحث في مصراتة الوضع السياسي والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة «فاغنر» الروسية
دولى
مفوضية الانتخابات: تأجيل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع كمبيوتر مؤسس «ويكيبيديا» في مزاد