«5+5» تعقد اجتماعا في سرت بحضور وليامز

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، (أرشيفية: الإنترنت)

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعًا اليوم الخميس في مدينة سرت.

وقالت مصادر محلية لـ«بوابة الوسط» إن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ستحضر جانبًا من الاجتماع، بعدما وصلت صباح اليوم، والتقت عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، وممثلي المجتمع المدني بالمدينة.

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وأصدر المعداني، قرارًا بتعليق العمل في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية داخل المجمع الإداري الحكومي المجاور لمجمع قاعات واقادوقو، حيث يجري اجتماع اللجنة، كما توقف العمل أيضًا في فرعي مصرفي الوحدة والتجاري الوطني.