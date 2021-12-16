وليامز تلتقي عميد «بلدي سرت» ومندوبي مؤسسات المجتمع المدني في المدينة

وليامز مع أفراد من القوة الأمنية المشتركة بالطريق الساحلي، 16 ديسمبر 2021، (حساب وليامز على تويتر)

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني، فور وصولها صباح الخميس إلى المدينة.

وقالت مصادر أهلية، في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع جرى في فندق المهاري بحضور أعيان المدينة ومندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني بها.

وقبيل وصولها سرت، توقفت وليامز لتحية أفراد القوة الأمنية المشتركة المعنية بتأمين الطريق الساحلي.

- في طريقها إلى سرت.. وليامز تتوقف لتحية القوة الأمنية المشتركة

وقالت إن فتح الطريق الساحلي من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفة أن الأمر يؤكد «أن إرادة الليبيين في بناء السلام، وتجاوز الماضي، تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية».