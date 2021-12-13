المنفي يؤكد لـ«وليامز» حرص «الرئاسي» على الوصول إلى انتخابات «حرة ونزيهة»

المنفي خلال لقائه ستيفاني وليامز، 13 ديسمبر 2021، (صورة من مقطع فيديو)

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حرص المجلس على توحيد الجهود «للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة»، تلبي تطلعات الليبيين نحو الاستقرار، معربًا عن دعمه مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الإثنين، وهو أول اجتماع لها مع المسؤولين منذ وصولها العاصمة طرابلس أمس الأحد، حسب بيان «الرئاسي» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وثمَّن المنفي، جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، مشيرًا إلى الدعم الكامل للمجلس الرئاسي، لتوحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى.