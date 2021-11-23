«التعليم» توجه بمنع جباية أي مبالغ من التلاميذ أو أولياء الأمور مقابل التسجيل أو سحب الملف

شعار التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وجّهت وزارة التربية والتعليم، مراقبي التعليم في البلديات، بمنع جباية أي مبالغ مالية من التلاميذ أو الطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين أو الموظفين مقابل التسجيل أو سحب الملف أو التنظيف أو غيره.

وشدَّد خطاب مديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء، سمية ميلاد راشد، الذي نشرته الوزارة اليوم، على مخاطبة مديري المؤسسات التعليمية بكتاب رسمي وتعميمه على صفحات المراقبات وأقسام المتابعة وتقييم الأداء وإرسال نسخة ضوئية إلى المكتب مباشرة، بأنه «يُمنع منعًا باتًا جباية أي مبالغ مالية من التلاميذ أو الطلاب أو أولياء الأمور، أو المعلمين أو الموظفين، مقابل التسجيل أو سحب الملف أو التنظيف وغيره».

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كما وجّه الخطاب بإرجاع المبالغ المالية المجموعة في هذا الشأن، خلال ثلاثة أيام من تاريخه، مؤكدًا أن مخالفة ذلك «يجعلهم تحت طائلة القانون لمخالفة العديد من نصوص مواد قانون العقوبات الليبي ومنها المادتين (231)،(233)».