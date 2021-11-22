وزير التعليم العالي يصدر قرارا بفصل أكثر من 500 طالب وطالبة من الدراسة بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 06:34 مساء
الوزير عمران القيب خلال مشاركته في اجتماع رؤساء الجامعات الليبية في صبراتة. (أرشيفية: وزارة التعليم العالي)

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، اليوم الإثنين، قرارًا بفصل 546 طالبًا وطالبة من الموفدين للدراسة بالخارج، الذين انتهت مدة إيفادهم المحددة قانونًا ولم يباشروا أعمالهم بالجهات التابعين لها، وفق نص المادة الأولى من القرار.

والطلبة المفصولون من الموفدين للدراسة بالخارج تابعون لجامعات طرابلس، فزان، طبرق، ومصراتة نالوت، بنغازي، الزيتونة، سبها، وسرت والزاوية، عمر المختار وأجدابيا، وفق ديباجة قرار القيب الذي نشرته وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

ومنحت المادة الثانية من قرار وزير التعليم العالي رقم (764) لسنة 2021 الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، 30 يومًا للمراجعة والطعن لمن وردت أسماؤهم في القرار.

وفي 27 يونيو الماضي، قال القيب، في منشور رقم (9) لسنة 2021، الذي نشرته الوزارة حينها عبر صفحتها على «فيسبوك» إن نحو 60% من الطلبة الموفدين بالخارج غير موجودين ببلد الدراسة، منبهًا المخالفين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للإيفاد.

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