الحكومة تقرر إنشاء منطقة اقتصادية تسمى «وادي الحرير ليبيا»

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021. الأربعاء 17 نوفمبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، على مشروع إنشاء منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة بمنطقة تسمى «وادي الحرير ليبيا».

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن المنطقة تمتد، وفقًا للحدود المقترحة، من منطقة بن شعيب شرقًا إلى مطار الوطية غربًا، ومن منطقة الكاثرة جنوبًا وأراضٍ خاصة شمالًا.

بيان الرسوم والضرائب المفروضة بمنفذي السلوم وامساعد

وفي سياق آخر، أعلن حمودة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن مجلس الوزراء وافق على مقترح وزير المواصلات بشأن بيان الرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين الليبيين والمصريين، التي يتم جبايتها بمنفذي السلوم وامساعد.

- مجلس الوزراء يخصص 285 مليون دينار لتنفيذ 4 مشروعات في سبها

- حمودة: وزارة المالية أنجزت 100 ألف تسوية وترقية لمستحقيها بالقطاعات العامة

كما قرر مجلس الوزراء اليوم إلغاء قرار سابق بشأن حل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والموافقة على تشكيل لجنة لحصر العوائق الواقعة في مسار مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس وإعداد مقترح للتعويض وتخصيص مبلغ مالي للبدء في تنفيذ المشروع.