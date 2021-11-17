الحكومة تقرر إنشاء منطقة اقتصادية تسمى «وادي الحرير ليبيا»

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، على مشروع إنشاء منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة بمنطقة تسمى «وادي الحرير ليبيا».
وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن المنطقة تمتد، وفقًا للحدود المقترحة، من منطقة بن شعيب شرقًا إلى مطار الوطية غربًا، ومن منطقة الكاثرة جنوبًا وأراضٍ خاصة شمالًا.
بيان الرسوم والضرائب المفروضة بمنفذي السلوم وامساعد
وفي سياق آخر، أعلن حمودة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن مجلس الوزراء وافق على مقترح وزير المواصلات بشأن بيان الرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين الليبيين والمصريين، التي يتم جبايتها بمنفذي السلوم وامساعد.
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كما قرر مجلس الوزراء اليوم إلغاء قرار سابق بشأن حل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والموافقة على تشكيل لجنة لحصر العوائق الواقعة في مسار مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس وإعداد مقترح للتعويض وتخصيص مبلغ مالي للبدء في تنفيذ المشروع.
الموافقة على تنفيذ مشروعات خدمية
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء منح الإذن للشركة العامة لتحلية المياه للتعاقد لصيانة مبخرات محطة تحلية بمدينة سوسة، بالإضافة إلى منح الإذن لجهاز الإسكان والمرافق للتعاون على صيانة جسر وادي البلاد وتنفيذ جسرين وفق المخطط العام للمدنية، ومنح الإذن لوزارة الحكم المحلي بالتعاقد مع شركة الخدمات العامة بطرابلس لتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالحدائق.