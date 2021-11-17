الحكومة تقرر إنشاء منطقة اقتصادية تسمى «وادي الحرير ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 09:40 مساء
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021. الأربعاء 17 نوفمبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، على مشروع إنشاء منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة بمنطقة تسمى «وادي الحرير ليبيا».

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن المنطقة تمتد، وفقًا للحدود المقترحة، من منطقة بن شعيب شرقًا إلى مطار الوطية غربًا، ومن منطقة الكاثرة جنوبًا وأراضٍ خاصة شمالًا.

بيان الرسوم والضرائب المفروضة بمنفذي السلوم وامساعد
وفي سياق آخر، أعلن حمودة، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أن مجلس الوزراء وافق على مقترح وزير المواصلات بشأن بيان الرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين الليبيين والمصريين، التي يتم جبايتها بمنفذي السلوم وامساعد.

- مجلس الوزراء يخصص 285 مليون دينار لتنفيذ 4 مشروعات في سبها
- حمودة: وزارة المالية أنجزت 100 ألف تسوية وترقية لمستحقيها بالقطاعات العامة

كما قرر مجلس الوزراء اليوم إلغاء قرار سابق بشأن حل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والموافقة على تشكيل لجنة لحصر العوائق الواقعة في مسار مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس وإعداد مقترح للتعويض وتخصيص مبلغ مالي للبدء في تنفيذ المشروع.

الموافقة على تنفيذ مشروعات خدمية
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء منح الإذن للشركة العامة لتحلية المياه للتعاقد لصيانة مبخرات محطة تحلية بمدينة سوسة، بالإضافة إلى منح الإذن لجهاز الإسكان والمرافق للتعاون على صيانة جسر وادي البلاد وتنفيذ جسرين وفق المخطط العام للمدنية، ومنح الإذن لوزارة الحكم المحلي بالتعاقد مع شركة الخدمات العامة بطرابلس لتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالحدائق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
الكوني: من حق سيف القذافي الترشح للانتخابات.. والشروط تتوافر فيه
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
من السجن إلى الانتخابات.. كيف عاد سيف القذافي إلى المشهد السياسي؟
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة كروس أوفر جديدة من هوندا