مجلس الوزراء يخصص 285 مليون دينار لتنفيذ 4 مشروعات في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 09:01 مساء
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021. الأربعاء 17 نوفمبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 285 مليون دينار لتنفيذ أربعة مشروعات في مدينة سبها.

وأضاف حمودة، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم منح الإذن بالتعاقد وتخصيص قيمة مالية لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي سبها وتوسيعات المرحلة الثانية وصيانة المرحلة الأولى.

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وأوضح أن المشروع الثاني يتمثل في إنشاء محطة ضخ رئيسية وإعادة تأهيل ثلاث محطات فرعية للصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ الخط الناقل لمياه الصرف الصحي من البحيرة إلى رمال زلاف، والمشروع الرابع هو تجديد وصيانة وإعادة رصف الطريق الدائري الثاني.

وعقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021.

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