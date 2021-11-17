حمودة: وزارة المالية أنجزت 100 ألف تسوية وترقية لمستحقيها بالقطاعات العامة

الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة. (الإنترنت)

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن وزارة المالية أنجزت 100 ألف تسوية وترقية لمستحقيها في جميع الجهات العامة، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ المرتبات والإفراجات المالية للمرتبات الموقوفة.

وأضاف حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم معالجات إدارية لعدد من القطاعات تشمل تسوية أوضاع عدد من الموظفين في عدد من الجهات العامة، كما أقر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين بداية من شهر أكتوبر لما يقارب 600 ألف موظف في قطاع التعليم في إطار الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين.

وأضاف أن وزارة المالية قامت «بتضمين التسويات الخاصة بالجامعات حيث تم إضافة معدل الأداء لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات التي استوفت المطابقة وكذلك تسوية أوضاع الموظفين الذين كانوا موفدين للدراسة بالخارج».

كما أكد حمودة أنه «تم تطبيق القرار 126 والذي يتضمن زيادة نسبة 70% من المرتبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم العالي وأيضا معالجة وضع العاملين بمكتب وزارة العمل في منطقة الماية».