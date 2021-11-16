حملة في بني وليد للتوعية بأهمية تسلم بطاقة الناخب

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 06:41 مساء
حملة في بني وليد للتوعية بأهمية تسلم بطاقة الناخب, (بوابة الوسط)

أطلق مكتب الإعلام والتوعية بالإدارة الانتخابية بني وليد، اليوم الثلاثاء، حملة للتوعية بأهمية بطاقة الناخب وضرورة استلامها من المراكز الانتخابية.

وأوضح منسق الإعلام والتوعية، عبدالسلام زبيدة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الحملة التي نُظِّمت بالتعاون مع عدد مؤسسات المجتمع بالمدينة، شهدت توزيع ملصقات ومطويات على المواطنين في الشوارع والمحال التجارية ومحطات الوقود والمقاهي، تؤكد أهمية بطاقة الناخب والإسراع في استلامها للمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حملة التوعية التي أطلقتها الإدارة الانتخابية بني وليد، لتوعية وتحفيز المواطنين في مدينة بني وليد، على المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وذكر منسق الإعلام والتوعية بمكتب الإدارة الانتخابية بني وليد، في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، أن عملية الإقبال على مراكز توزيع بطاقات الناخبين في تزايد مقارنة بالأيام الماضية.

وطالب زبيدة، جميع المواطنين المسجلين بضرورة استلام بطاقاتهم، مؤكدًا أن من لا يستلم بطاقته لن يستطيع الإدلاء بصوته في الانتخابات المقرر لها في 24 من ديسمبر، حتى وإن كان مسجلًا في المنظومة، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين في المنظومة بالمدينة بلغ 44998 ناخبًا، موزعين على 33 مركزًا انتخابيًا.

حملة في بني وليد للتوعية بأهمية تسلم بطاقة الناخب, (بوابة الوسط)
حملة في بني وليد للتوعية بأهمية تسلم بطاقة الناخب, (بوابة الوسط)
حملة في بني وليد للتوعية بأهمية تسلم بطاقة الناخب, (بوابة الوسط)
حملة في بني وليد للتوعية بأهمية تسلم بطاقة الناخب, (بوابة الوسط)
حملة في بني وليد للتوعية بأهمية تسلم بطاقة الناخب, (بوابة الوسط)
حملة في بني وليد للتوعية بأهمية تسلم بطاقة الناخب, (بوابة الوسط)
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