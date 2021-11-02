تبون يؤكد للمنقوش دعم الجزائر لحكومة الوحدة وجهود استقرار ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 06:36 مساء
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إنها تحاورت مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في ليبيا، والذي «أبدى تأييده كالمعتاد لحكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي، وكذا تأييده لكل مراحل التطور التي حدثت أخيرًا ودعم استقرار ليبيا وما فيه خير لليبيا وللشعبين».

وجاء تصريح المنقوش عقب استقبالها من قبل تبون، بقصر الشعب في الجزائر العاصمة، على هامش الاحتفال بذكرى أول نوفمبر؛ حيث شاركت في إحياء المناسبة المصادفة لثورة التحرير الجزائرية (1954-1962) ضد الاستعمار الفرنسي.

وعقد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في الجزائر مع نظيريه من ليبيا وتونس، اجتماعًا لمناقشة تطورات الأزمة الليبية، وآفاق مؤتمر باريس المقرر عقده الشهر الجاري. وأفاد بيان مشترك بأن اجتماعًا جمع لعمامرة، ونجلاء المنقوش، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، على هامش مشاركة رمزية في الاحتفالات بالذكرى 67 لاندلاع ثورة التحرير، أمس الإثنين.

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآخر التطورات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة على الساحة الوطنية الليبية، والجهود الرامية للدفع بالمسار الأمني - العسكري لتشجيع بوادر انفراج الأزمة وتعزيز التحسن الذي تشهده الأوضاع في هذا البلد الشقيق.

وأشاد الوزراء الثلاثة، حسب البيان، بنجاح مؤتمر استقرار ليبيا المنعقد بطرابلس يوم 21 أكتوبر المنصرم، بمشاركة دولية واسعة، لافتين إلى أنه «كرس نهجاً جديداً في التعامل مع الأوضاع الليبية، يقوم أساساً على مبادئ الملكية الوطنية والشراكة الفاعلة والمسؤولية المشتركة».

وعبر الوزراء عن استعدادهم لمواصلة دعمهم لهذه المبادرة وحشد الدعم الدولي اللازم لها، بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها، بما ينهي صفحة الخلافات ويحفظ أمن واستقرار ليبيا وجميع دول الجوار.

- تبون يجدد للمنقوش دعم الجزائر لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

وأكد البيان أن اجتماع الجزائر فرصة لتجديد الحاجة إلى «التعاون الوثيق مع جميع دول الجوار الليبي لتمكين الأشقاء الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة المهمة، عبر ضمان تحضير ونجاح الانتخابات وتوحيد المؤسسات وسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية والدفع بجهود المصالحة الوطنية، وفقًا لمخرجات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

واتفق كل من لعمامرة والمنقوش والجرندي، على توحيد المواقف خلال الاجتماعات المرتقبة مستقبلاً حول ليبيا، خاصة مؤتمر باريس المقرر عقده الشهر الجاري، وتم التأكيد «على الدور الرئيس الذي يجب أن تضطلع به دولة ليبيا كشريك أساسي في هذا المؤتمر».

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