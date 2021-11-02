تبون يجدد للمنقوش دعم الجزائر لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 04:46 مساء
لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الثلاثاء 2 نومفبر 2021. (وكالة الأنباء الجزائرية)

جدَّد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش «دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ولكل الخطوات المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا» وفق بيان وزارة الخارجية الليبية.

جاء اللقاء الذي جرى بقصر الشعب في الجزائر العاصمة، لمناسبة زيارة المنقوش الرسمية للجزائر، للمشاركة في احتفالات الشعب الجزائري الشقيق بالذكرى 67 اندلاع الثورة التحريرية.

وقالت وزارة الخارجية الليبية إن لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون والوزيرة نجلاء المنقوش استعرض مسيرة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين والسبُل الكفيلة بدعمها وفي المجالات كافة، والتشاور حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، وكذلك مؤتمر باريس الدولي المعني بليبيا،  والمزمع إقامته في 12 نوفمبر الجاري.

وأضافت وزارة الخارجية الليبية أن الرئيس الجزائري رحَّب في مستهل اللقاء بالوزيرة نجلاء المنقوش، معربًا عن تقديره لمشاركة الليبيين إحياءهم الذكرى 67 للمناسبة المهمة في تاريخ الجزائر الشقيق.

- نص البيان الختامي لجلسة مشاورات وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس
- المنقوش تناقش مع وزيري خارجية الجزائر وتونس المشاركة في «مؤتمر باريس» المعني بليبيا
- المنقوش تشارك في الاحتفال بذكرى ثورة التحرير الجزائرية

ونقلت المنقوش من جهتها للرئيس تبون تهاني المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي لأشقائهم الجزائريين رئاسةً وحكومةً وشعبًا بهذه المناسبة، وعبَّرت عن اعتزازها بوجودها في الجزائر ومشاركة الأشقاء الجزائريين احتفالاتهم بالمناسبة المهمة في تاريخ الجزائر المشرف.

وشاركت المنقوش، أمس الإثنين، في جلسة مباحثات مشتركة مع نظيريها الجزائري رمضان لعمامرة والتونسي عثمان الجرندي بهدف التشاور وتنسيق المواقف بين البلدان الثلاثة، حيث أطلعتهما على آخر التطورات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة في ليبيا، والجهود الرامية للدفع بالمسار الأمني - العسكري لتشجيع بوادر انفراج الأزمة وتعزيز التحسن الذي تشهده الأوضاع في هذا البلد الشقيق.

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