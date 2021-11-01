اجتماع أمني لوزارة الداخلية مع وفد من البعثة الأممية يناقش ملف الانتخابات

جانب من اللقاء الذي جمع مسؤولين بوزارة الداخلية مع وفد من البعثة الأممية، طرابلس، الأول من نوفمبر 2021. (الوزارة)

تناول اجتماع أمني لوزارة الداخلية اليوم الإثنين، مع وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ملف تأمين الانتخابات المقبلة، والوضع الأمني بشكل عام، بجانب ملف الهجرة غير الشرعية.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع حضره وكيل الوزارة لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، في مقابل وفد البعثة الأممية.

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وأضافت الوزارة، في بيان، أن وفد البعثة أشاد بنجاح مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد في طرابلس في 21 أكتوبر الماضي بحضور 31 دولة ومنظمة دولية، كما شدد على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في ليبيا.

جانب من اللقاء الذي جمع مسؤولين بوزارة الداخلية مع وفد من البعثة الأممية، طرابلس، الأول من نوفمبر 2021. (الوزارة)

جانب من اللقاء الذي جمع مسؤولين بوزارة الداخلية مع وفد من البعثة الأممية، طرابلس، الأول من نوفمبر 2021. (الوزارة)

جانب من اللقاء الذي جمع مسؤولين بوزارة الداخلية مع وفد من البعثة الأممية، طرابلس، الأول من نوفمبر 2021. (الوزارة)