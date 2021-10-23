وزير الداخلية: خطة لتأمين الانتخابات تلقى إشادة محلية ودولية

وزير الداخلية خالد مازن يقف إلى جوار الدبيبة في افتتاح الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية. (الوزارة)

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن أن الوزارة مستعدة لتأمين الانتخابات المقبلة، ووضعت خطة لذلك تشمل تأمين مفوضية الانتخابات وحملات المرشحين، وكذلك الناخبين ومراكز الاقتراع وغيرها مما يرتبط بالعملية.

وأضاف في كلمته، خلال افتتاح الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن الوزارة تجاوزت مراحل طيبة في ملف تأمين الانتخابات ولاقت إشادة محلية ودولية في هذا الصدد.

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وشدَّد على أن الوزارة تعمل في ظل ظروف صعبة وتسعى إلى «تجاوز الصعوبات والظروف السياسية». ونوه إلى أن «أمن الوطن وكرامة المواطن وتأمين الأرواح من أولويات الوزارة التي تحرص على تحقيق ذلك مهما كانت التضحيات».

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير قدرات ومهارات أبنائها، وإعادة تقييم المناهج التي يدرسونها، موجهًا التحية إلى «منتسبي الوزارة ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن وكذلك إلى المصابين الذين تمنى لهم الشفاء».

وأشار إلى الاهتمام بتعزيز أداء الوزارة نحو البناء والشراكة بين جميع قطاعاتها من ناحية، وكذلك مع جميع مؤسسات الدولة من ناحية أخرى، وذلك في إطار السعي لـ«بناء دولة وطنية موحدة كاملة السيادة».