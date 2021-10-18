وزير الداخلية أمام مسؤولين أممين: مستعدون لتأمين انتخابات 24 ديسمبر (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 08:12 مساء
جانب من لقاء وزير الداخلية خالد مازن مع الوفد الأممي بقيادة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز دي كارلو. (الوزارة)

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء خالد مازن، أمام مسؤولين بالأمم المتحدة استعداد الوزارة لتأمين الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

واجتمع مازن مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري دي كارلو بحضور مساعد الوكيل سعيد كوندي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش وعدد من المسؤولين الأمنيين، اليوم الإثنين.

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غرفة أمنية للانتخابات
وتحدث الوزير عن «حرص وزارة الداخلية على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد»، مشيرًا إلى تقديمه عرضًا مرئيًّا حول دور وواجبات الوزارة في هذا الملف أمام رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، مؤكدًا أنه جرى إنشاء غرفة أمنية للانتخابات.

وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية، قال الوزير إن الوزارة «تتعامل مع الملف بصورة إنسانية ووفق ما يمليه عليها تعاليم ديننا وأخلاقنا». كما تحدث عن مقترحات الدول، والتعامل مع المنظمات الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة استئناف الرحلات الجوية للمهاجرين إلى العودة الطوعية لبلدانهم.

وأشار كذلك إلى إمكانية وضع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للاجئين لتسهيل إجراءات طالبي اللجوء. وتطرق إلى ضرورة إعادة العمل بمشروع «سيليكس لتأمين الحدود»، مشددًا على حتمية حماية حقوق الإنسان وصون كرامته وعدم الإساءة له.

وزير الداخلية خالد مازن مع الوفد الأممي بقيادة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز دي كارلو. (الوزارة)
جانب من لقاء وزير الداخلية خالد مازن مع الوفد الأممي بقيادة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز دي كارلو. (الوزارة)
جانب من لقاء وزير الداخلية خالد مازن مع الوفد الأممي بقيادة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز دي كارلو. (الوزارة)
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