دي كارلو: مؤتمر دعم استقرار ليبيا خطوة مهمة للحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 05:57 مساء
جانب من لقاء الدبيبة مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماي دي كارلو، 18 أكتوبر 2021 (الحكومة)

اعتبرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماي دي كارلو، أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا المقرر عقده في طرابلس، الخميس المقبل، «خطوة مهمة» لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

واجتمع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع دي كارلو، اليوم الإثنين، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام بان كوبيش، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

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وتناول الاجتماع الوضع السياسي في ليبيا والخطوات المتخذة من قبل الحكومة و«الدور الفاعل للجنة (5+5) وضرورة دعمها من كافة الأطراف في خطتها المعتمدة أخيرًا».

وأعربت دي كارلو عن سعادتها لتمثيل الأمين العام في مؤتمر دعم الاستقرار، فيما تطرق النقاش إلى ملف الهجرة غير الشرعية، والصعوبات التي تواجه ليبيا في هذا الشأن، وضرورة التعاون مع كافة المنظمات والدول ذات العلاقة حتى يتم تنفيذ خطوات جادة لحل هذه الأزمة.

جانب من لقاء الدبيبة مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماي دي كارلو، 18 أكتوبر 2021 (الحكومة)
جانب من لقاء الدبيبة مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماي دي كارلو، 18 أكتوبر 2021 (الحكومة)
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