غوتيريس يدعو إلى تنفيذ خطة انسحاب المرتزقة من ليبيا

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، جميع الأطراف الليبية والدولية إلى العمل من أجل تنفيذ خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، ورأى أن «نشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة سيسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتنفيذ الناجح لخطة العمل».



وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الجمعة، في ختام اجتماعاتها بمقر الأمم المتحدة بجنيف، إلى «خطة عمل شاملة» لعملية «تدريجية ومتوازنة ومتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية».

- الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان، إن غوتيريس جدد ترحيبه باتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، واعتبره بمثابة «حجر الزاوية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020».



وعبر الأمين العام عن الثقة في أن «نشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة سيسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتنفيذ الناجح لخطة العمل»، وجدد التأكيد على «التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم الشعب الليبي».