غوتيريس يدعو إلى تنفيذ خطة انسحاب المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 03:59 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، جميع الأطراف الليبية والدولية إلى العمل من أجل تنفيذ خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، ورأى أن «نشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة سيسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتنفيذ الناجح لخطة العمل».

وتوصلت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الجمعة، في ختام اجتماعاتها بمقر الأمم المتحدة بجنيف، إلى «خطة عمل شاملة» لعملية «تدريجية ومتوازنة ومتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية».

- الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان، إن غوتيريس جدد ترحيبه باتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، واعتبره بمثابة «حجر الزاوية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020».

وعبر الأمين العام عن الثقة في أن «نشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة سيسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتنفيذ الناجح لخطة العمل»، وجدد التأكيد على «التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم الشعب الليبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلاد معتوق يستغرب أداء لاعبي المنتخب الوطني في مباراة مصر
رياضة محلية
دارالفقيه تحتضن معرضا للقصص المصورة
ثقافة وفن
السعودية تطلق استراتيجية للاستثمار.. ضخ 7.2 تريليون دولار في الاقتصاد المحلي
اقتصاد
مصر: توقيف 3 أشخاص إثر العثور على عبوات لقاح «كوفيد-19» ملقاة في مصرف مياه
دولى
موافقة برلمانية على تعديلات «المفوضية» على قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن مقترحا لإجراء انتخابات مناطقية في ليبيا وفق جدول زمني
ليبيا
تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا تسعة أشهر
ليبيا
20 فرقة في الدورة الـ13 لمهرجان «القاهرة الدولي للچاز»
ثقافة وفن
الفائزون الثلاثة بـ«نوبل» للاقتصاد.. قدموا أفكارا مبتكرة حول سوق العمل والهجرة ...
اقتصاد
لبنان: السيطرة على حريق ضخم في خزان وقود جنوب البلاد
عربى
لقطات نادرة في «زي رسكيو» لعملية إنقاذ مراهقي كهف تايلاند
ثقافة وفن
فتح أبواب مصنع «تيسلا» الجديد للجمهور في برلين
سيارات
جائزة «نوبل» للاقتصاد تكرم ثلاثة اختصاصيين في الاقتصاد التجريبي
دولى
تعليقا على «أحداث الجمعة».. الحكومة تقسم المهاجرين لـ3 فئات وتوضح موقفهم ...
ليبيا
بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود ...
ليبيا
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«مولنوبيرافير».. عقار «ميرك» الأميركية في انتظار الترخيص العاجل لمكافحة كورونا بجانب اللقاحات