الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»

اجتماع اللجنة العسكرية في جنيف, (6 – 8) أكتوبر 2021. (الأمم المتحدة)

رحبت الأمم المتحدة بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، خطة عمل «انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الاجنبية» من ليبيا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان اليوم، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) اختتمت اليوم اجتماعًا استمر ثلاثة أيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف، انتهى بالاتفاق وتوقيع «خطة عمل شاملة»، وصفتها بأنها «ستكون حجر الزاوية لعملية تدريجية ومتوازنة ومتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية».

وأوضحت الأمم المتحدة، أن توقيع الخطة يأتي تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة 2570 و2571 (2021) بشأن ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين.

وشددت على أن خطة العمل ستكون بقيادة وطنية، و«تدعم الليبيين في استعادة سيادتهم وسلامتهم والحفاظ على سلام واستقرار وأمن بلادهم»، فيما أشادت بالجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5).

من جانبه رحب المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش، بالتوقيع على الخطة، واصفا إياها بأنها «إنجاز كبير آخر للجنة العسكرية 5 + 5»، قائلا «يشرفني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية في هذا المنعطف الحرج في طريق ليبيا نحو السلام والديمقراطية».

وأضاف أن «اتفاق اليوم يستجيب للمطلب الساحق للشعب الليبي»، ويخلق «زخمًا إيجابيًا يجب البناء عليه للمضي نحو مرحلة مستقرة وديمقراطية»، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وذات مصداقية وشفافة في 24 ديسمبر، مع نتائج مقبولة من الجميع.

وبحسب البيان، تعمل الأمم المتحدة، على تطوير آلية تنفيذ مع خطة العمل، «تدعو إلى رحيل تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية»، من خلال التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، بما في ذلك الجيران الليبيين، و«التماس دعمهم وتعاونهم».

فيما أشادت الأمم المتحدة بما وصفته «روح الوطنية والتزام أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وتشجيعهم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال خطة العمل، بما في ذلك من خلال نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة، والذي ينبغي أن يتم قريبًا».

ودعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة العسكرية (5 + 5)، والسلطات الليبية في تنفيذ الخطة، مشددة على استعدادها لدعم الجهود الليبية في تنفيذ الخطة، كما دعت لتوحيد المؤسسة العسكرية و«الشروع في نزع السلاح، وعمليات التسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن في ليبيا».

- لجنة (5 + 5) تقر خطة لإخراج «المرتزقة» من ليبيا بـ«شكل تدريجي ومتوازن ومتزامن»

وفي وقت سابق من اليوم، قالت اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، إنها قررت خلال اجتماعها في جنيف، «إعداد وإقرار» خطة عمل لإخراج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية «بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن».

اجتماع اللجنة العسكرية في جنيف, (6 – 8) أكتوبر 2021. (الأمم المتحدة)