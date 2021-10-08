الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 07:52 مساء
اجتماع اللجنة العسكرية في جنيف, (6 – 8) أكتوبر 2021. (الأمم المتحدة)

رحبت الأمم المتحدة بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، خطة عمل «انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الاجنبية» من ليبيا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان اليوم، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) اختتمت اليوم اجتماعًا استمر ثلاثة أيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف، انتهى بالاتفاق وتوقيع «خطة عمل شاملة»، وصفتها بأنها «ستكون حجر الزاوية لعملية تدريجية ومتوازنة ومتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية».

وأوضحت الأمم المتحدة، أن توقيع الخطة يأتي تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة 2570 و2571 (2021) بشأن ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين.

وشددت على أن خطة العمل ستكون بقيادة وطنية، و«تدعم الليبيين في استعادة سيادتهم وسلامتهم والحفاظ على سلام واستقرار وأمن بلادهم»، فيما أشادت بالجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5).

من جانبه رحب المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش، بالتوقيع على الخطة، واصفا إياها بأنها «إنجاز كبير آخر للجنة العسكرية 5 + 5»، قائلا «يشرفني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية في هذا المنعطف الحرج في طريق ليبيا نحو السلام والديمقراطية».

وأضاف أن «اتفاق اليوم يستجيب للمطلب الساحق للشعب الليبي»، ويخلق «زخمًا إيجابيًا يجب البناء عليه للمضي نحو مرحلة مستقرة وديمقراطية»، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وذات مصداقية وشفافة في 24 ديسمبر، مع نتائج مقبولة من الجميع.

وبحسب البيان، تعمل الأمم المتحدة، على تطوير آلية تنفيذ مع خطة العمل، «تدعو إلى رحيل تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية»، من خلال التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، بما في ذلك الجيران الليبيين، و«التماس دعمهم وتعاونهم».

فيما أشادت الأمم المتحدة بما وصفته «روح الوطنية والتزام أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وتشجيعهم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال خطة العمل، بما في ذلك من خلال نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة، والذي ينبغي أن يتم قريبًا».

ودعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة العسكرية (5 + 5)، والسلطات الليبية في تنفيذ الخطة، مشددة على استعدادها لدعم الجهود الليبية في تنفيذ الخطة، كما دعت لتوحيد المؤسسة العسكرية و«الشروع في نزع السلاح، وعمليات التسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن في ليبيا».

- لجنة (5 + 5) تقر خطة لإخراج «المرتزقة» من ليبيا بـ«شكل تدريجي ومتوازن ومتزامن»

وفي وقت سابق من اليوم، قالت اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، إنها قررت خلال اجتماعها في جنيف، «إعداد وإقرار» خطة عمل لإخراج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية «بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن».

اجتماع اللجنة العسكرية في جنيف, (6 – 8) أكتوبر 2021. (الأمم المتحدة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الوسط» تتوقع تشكيل المنتخب الوطني ضد مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي
رياضة عالمية
«يا عزيز عليا».. رحيل الفنان محمد مختار
ثقافة وفن
غواصة أميركية تصطدم بـ«جسم مجهول» في بحر الصين الجنوبي
دولى
كلمة في رسالة وراء تغريم بريجيت باردو 25 ألف يورو
ثقافة وفن
منح نوبل السلام للصحفيين الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف
دولى
كليمنتي.. في رحلة الحفاظ على الصدارة
رياضة محلية
كيروش.. في مهمة إنقاذ سمعة «الفراعنة»
رياضة عالمية
فرنسا إلى نهائي أمم أوروبا بـ«ريمونتادا تاريخية» أمام بلجيكا (فيديو)
رياضة عالمية
في العدد 307: إنزال رئاسي لإنقاذ الانتخابات.. وهدوء الجائحة
ليبيا
تضم 7 وزيرات.. الحكومة المغربية الجديدة تؤدي اليمين القانونية أمام الملك محمد ...
عربى
برقم الجلوس.. نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الليبيين ...
ليبيا
رسميا.. السعودية تعلن استحواذها على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100% (فيديو)
رياضة عالمية
عبدالرزاق غورنا: اللاجئون الأفارقة لا يأتون إلى أوروبا فارغي الأيدي
ثقافة وفن
قرصنة منصة البث التدفقي لألعاب الفيديو «تويتش»
علوم وتكنولوجيا
ميسي: لم أرتكب أي خطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
تنظيم ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلع نوفمبر المقبل
ليبيا
«الصحة العالمية» تعتمد أول لقاح للملاريا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تشي بتلف ممتص الصدمات بسيارتك