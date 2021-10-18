اللافي يبحث إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 06:52 مساء
اللافي خلال لقائه مع الوفد الأممي بقيادة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كارلو، 18 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري ديكارلو، ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودور البعثة الأممية للمساهمة في إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين بحضور رئيس البعثة الأممية، يان كوبيش، تناول أيضًا نتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة« 5+5» في ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية كافة.

كما جرت مناقشة استعدادات انعقاد فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بمبادرة استقرار ليبيا الذي يقعد الخميس المقبل في طرابلس. وخلال اللقاء، أكد الحضور أهمية «استثمار الزخم الدولي المشارك في فعاليات هذا المؤتمر، لإحراز تقدم في ملف الأزمة الليبية».

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وأشاد اللافي بدور الأمم المتحدة في العمل على حل القضية الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين، داعيًا إلى تذليل «كل الصعاب الفنية والقانونية، من أجل إجراء الانتخابات المنتظرة، محذرًا من سرعة مرور الوقت دون الوصول إلى حل يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد».

وأضاف: «لا يمكن تجاوز هذه المراحل الانتقالية إلا بالمرور عبر صندوق الانتخابات، فهو الطريق لإنهاء كل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد».

من جانبه، قال كوبيش إن «حجم المشاركة في سجلات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تؤكد رغبة الليبيين في اجراء الانتخابات، لذلك من الواجب تحقيق تطلعات الشعب الليبي في أن تكون انتخابات رئاسية وبرلمانية يعبر من خلالها كل الليبيين عن اختياراتهم للمرحلة المقبلة».

اللافي خلال لقائه مع الوفد الأممي بقيادة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كارلو، 18 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
اللافي خلال لقائه مع الوفد الأممي بقيادة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كارلو، 18 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
اللافي خلال لقائه مع الوفد الأممي بقيادة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كارلو، 18 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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