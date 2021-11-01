بموارد مستقطعة من إيرادات النفط.. إنشاء جهاز لتنمية مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي

من اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، 27 سبتمبر 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إنشاء جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي، ويكون مقره الرئيسي بمدينة أجدابيا، ويجوز عند الضرورة ولمقتضيات المصلحة العامة فتح فروع للجهاز بمناطق ومدن أخرى بليبيا.

ونص القرار رقم 514 لسنة 2021، على أن يتمتع الجهاز السيادي المستحدث بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويدار من قبل مجلس إدارة يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

أهداف الجهاز

ويهدف الجهاز، وفق القرار، إلى تنمية وتطوير بلدیات منطقة الهلال النفطي والجنوب الشرقي (أجدابيا - البريقة - الكفرة - تازربو- ربيانة- جالو- أوجلة - أجخرة -مرادة - السدرة - الزويتينة سلطان - البيضان- انتلات).

اختصاصات الجهاز

وحدد القرار ستة اختصاصات رئيسية للجهاز هي:

1- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التطوير العمراني للمنطقة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

2- تنفيذ المشروعات المتكاملة في إطار خطط التطوير المعتمدة للبلديات.

3- صيانة وتنفيذ عدد من المقار الإدارية بالمناطق الواقعة في نطاق اختصاصه.

4- تنفيذ مشاريع الحدائق والمتنزهات.

5- تطوير شبكات المواصلات بين البلديات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6- أية اختصاصات أخرى تُسند له بموجب التشريعات النافذة.

موارد الجهاز

ونصت المادة الخامسة من القرار على أن تتكون الموارد المالية للجهاز من إيداع (30 سنتًا) عن كل برميل نفط خام، يتم تصديره للخارج من حصة المؤسسة الوطنية للنفط، وبحيث لا يتجاوز إجمالي ما يخصص للصندوق 500 مليون دينار ليبي سنويًّا، محسوبة على أساس سعر الصرف 4.48 دينار ليبي للدولار الواحد.

ونص القرار على أن «أموال الجهاز أموال عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم»، كما يكون شغل الوظائف بالجهاز بطريق التعيين والندب والإعارة وفقًا للتشريعات النافذة بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الإدارة.

- الدبيبة: استقطاع نسبة من إيرادات النفط لتنمية مناطق الإنتاج

- أعيان أوجلة يطالبون بتخصيص نسبة من عائدات النفط لمناطق الإنتاج

- مجلس النواب يخصص 5% من إيرادات النفط لمناطق الإنتاج

ووفق المادة الثامنة، يصدر بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء، ويصدر بالتنظيم الداخلي له قرار من مجلس إدارة الجهاز، كما تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد طبقًا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

واختتم القرار بأن يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا، تودع فيه جميع أمواله وإيراداته.

وفي 30 سبتمبر الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عزمه «إنشاء صندوق لدعم وتنمية المناطق التي تضخ أغلب إنتاج ليبيا النفطي من خلال استقطاع نسبة عن كل برميل نفط يباع»، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وقال الدبيبة وقتها إنه «يجب التحرر من القيود التي كبلتنا طيلة 50 عامًا، والنظر للمستقبل والانتفاع من خيراتنا ومواردنا الطبيعية بتعظيمها واستثمارها، بالإضافة لتوظيفها في المكان الصحيح»، وفق البيان.