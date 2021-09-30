الدبيبة: استقطاع نسبة من إيرادات النفط لتنمية مناطق الإنتاج

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وفدًا من منطقتي الهلال النفطي والواحات (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، عن عزمه «إنشاء صندوق لدعم وتنمية المناطق التي تضخ أغلب إنتاج ليبيا النفطي من خلال استقطاع نسبة عن كل برميل نفط يباع»، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال ‏ الدبيبة وفدًا يضم ممثلي قبائل وأعيان وعمداء بلديات ‏منطقتي الهلال النفطي والواحات، حيث ثمّن «موقف أعضاء مجلس النواب الداعم للحكومة».

‏وقال رئيس الحكومة إنه «يجب التحرر من القيود التي كبلتنا طيلة 50 عامًا، والنظر للمستقبل والانتفاع من خيراتنا ومواردنا الطبيعية بتعظيمها واستثمارها، بالإضافة لتوظيفها في المكان الصحيح»، وفق البيان.

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وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على إعادة الحياة لكل المناطق من خلال برنامج «عودة الحياة»، لافتًا إلى أن منح الصلاحيات للبلديات هو أول خطوة في هذا الطريق.

وخلال الاجتماع استعرض مسؤولي الأجهزة التنفيذية المشاريع المدرجة ضمن برنامج عودة الحياة والخاصة بالمنطقة. كما تم الاستماع للمشاكل والعراقيل التي تواجه البلديات وسكان هذه المناطق.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وفدًا من منطقتي الهلال النفطي والواحات (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وفدًا من منطقتي الهلال النفطي والواحات (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي وفدًا من منطقتي الهلال النفطي والواحات (صفحة الحكومة على فيسبوك)