رئيس المجلس الشعبي الجزائري: ملتزمون بالمصالحة والانتخابات الليبية

جانب من لقاء عقيلة صالح مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري في الجزائر، 9 أكتوبر 2021. (المجلس الشعبي)

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، التزام بلاده بإجراء المصالحة الوطنية وإتمام الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الجزائر، اليوم السبت.

وأكد بوغالي أن الجزائر متمسكة بـ«مرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها وفق مقاربة قائمة على إيجاد الحل السلمي الناتج عن الحوار والمصالحة الوطنية وعن طريق تنظيم انتخابات تؤسس لعهد جديد في ليبيا الاستقرار والرخاء».

وتطرق الجانبان لواقع العلاقات البرلمانية الثنائية وآفاق تطويرها، إضافة إلى مستجدات الوضع في ليبيا، حسب بيان صادر عن المجلس الجزائري.

بدوره، تحدث عقيلة صالح عن تطلع ليبيا إلى دعم الجزائر «باعتبار أن وزنها ومكانتها المحورية، قادرة على تقديم المساعدة اللازمة للشعب الليبي، وبالنظر لمواقفها المشرفة والداعمة على الدوام للحل السياسي البيني».

كما أشار إلى تفاؤله بأن «المساعي الجزائرية قادرة على الدفع بالمصالحة الوطنية بين الليبيين بالنظر إلى علاقاتها الجيدة مع كافة الأطراف»، وشدد كذلك على ضرورة انتخاب رئيس لليبيا للخروج نهائيًّا من الأزمة»، وفق البيان.

جانب من لقاء عقيلة صالح مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري في الجزائر، 9 أكتوبر 2021. (المجلس الشعبي)

جانب من لقاء عقيلة صالح مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري في الجزائر، 9 أكتوبر 2021. (المجلس الشعبي)

جانب من لقاء عقيلة صالح مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري في الجزائر، 9 أكتوبر 2021. (المجلس الشعبي)