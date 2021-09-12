الكبير والمبروك يناقشان ضوابط العلاج بالخارج ومعالجة الديون المتراكمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 04:14 مساء
لقاء الكبير والمبروك، الأحد 12 سبتمبر 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك عبدالله، اليوم الأحد، بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، اجتماعا خُصص لمناقشة «ملف العلاج بالخارج والضوابط المنظمة له ومعالجة الديون المتراكمة» وفق المصرف.

وقال المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي «في إطار العمل على تناغم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بين المؤسسات».

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وشكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في الثاني من ديسمبر، لجنة تضم رئيسا وسبعة أعضاء لمراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج، في إطار مساعيه لمعالجة التراكمات المستحقة على الدولة الليبية.

وشدّد الدبيبة على ضرورة معالجة هذا الملف من جميع جوانبه، وضرورة العمل على توطين العلاج بالداخل لدعم القطاع الخاص الصحي، وكذلك لتسهيل الإجراءات أمام المرضى خاصة في الحالات التي لا تتطلب السفر للخارج.

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