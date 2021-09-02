الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة ديون العلاج بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 05:42 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج.

وجاء في القرار الذي حمل رقم 262 أن اللجنة تضم رئيسا وسبعة أعضاء، على أن تتولى مهام المراجعة والتدقيق، وتقديم قاعدة بيانات، والمصادقة على إجراءات متخذة أو تعديلها، حسبما جاء في بيان صادر عن الحكومة اليوم الخميس.

وناقش الدبيبة تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج وآلية تسديد الديون المتراكمة خلال اجتماع الخميس الماضي مع كل من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة معالجة هذا الملف من جميع جوانبه، وضرورة العمل على توطين العلاج بالداخل لدعم القطاع الخاص الصحي، وكذلك لتسهيل الإجراءات أمام المرضى خاصة في الحالات التي لا تتطلب السفر للخارج.

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