«المركزي»: مشاريع دعم فني من البنك الدولي

محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال لقاء مع ممثل البنك الدولي لدى ليبيا مايكل شيفر بمكتبه، 9 يونيو 2021. (المصرف المركزي)

استعرض محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع ممثل البنك الدولي لدى ليبيا مايكل شيفر الجهود المشتركة بين «المركزي» والبنك الدولي في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني.

وحسب بيان صادر عن «المركزي»، بحث اللقاء الذي جرى بمكتبه صباح اليوم الأربعاء «المشاريع التي يعتزم البنك الدولي تقديمها لمصرف ليبيا المركزي في إطار التعاون بين المؤسستين».

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وفي أبريل الماضي، شارك محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وناقشت الاجتماعات تحقيق التوازن بين الانتعاش والحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستدامة، ودور القطاع المالي ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، والقضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك وآفاق التنمية الاقتصادية والنظام المالي في العالم.