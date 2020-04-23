بلدية سرت تحذر من عودة الأنشطة التجارية دون إذن مزاولة

رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، (أرشيفية: الإنترنت)

حذرت بلدية سرت من عودة الأنشطة التجارية دون إذن مزاولة، منوهة بأنه سيتم ضبط أي صاحب نشاط لم يحصل على الإذن.

كما ستضبط المحال المخالفة لقوانين الوقاية الصادرة عن لجنة مكافحة فيروس «كورونا» بالحكومة الموقتة، وأيضا المخالفين للأسعار المعتمدة، ومصادرة البضائع وتوزيعها على المواطنين، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن جميع الأنشطة التجارية سيسمح بها خلال ساعات رفع الحظر، عدا المقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الترفيهية والصالات الرياضية وصالات الحلاقة.

تعليمات لمنع الزحام

كما وجهت البلدية بتقليل عدد الأشخاص داخل النشاط التجاري، وتوفير معقمات اليدين وتطهير سيارات التسوق والسلال، والمحافظة على نظافة الأسطح والأرضيات والتهوية الجيدة للنشاط التجاري.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة أصدرت قرارا باستمرار حظر التجول في شهر رمضان، لتبدأ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

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ووجهت اللجنة بمنع جميع النشاطات التجارية عدا الطبية، التي سبق استثناؤها بقرارات سابقة فقط، حسب كلمة الناطق الطبي باسم اللجنة أحمد الحاسي.

وأشارت اللجنة إلى إمكانية استثناء محلات الملابس والمولات، شرط تنفيذ الإجراءات الوقائية، ومنها التباعد، إضافة إلى ارتداء الكمامات.