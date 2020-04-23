الحكومة الموقتة تعلن مواعيد العمل في رمضان

رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الحكومة الموقتة مواعيد العمل في شهر رمضان، موضحة أنها تراعي التعميمات بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن العمل سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الأربعاء.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة أصدرت قرارا باستمرار حظر التجول في شهر رمضان، لتبدأ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

ووجهت اللجنة بمنع جميع النشاطات التجارية عدا الطبية، التي سبق استثناؤها بقرارات سابقة فقط، حسب كلمة الناطق الطبي باسم اللجنة أحمد الحاسي.

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كما يتواصل إغلاق المدارس والحضانات والجامعات والمساجد ومحال الحلاقة والمقاهي وقاعات الأفراح وغيرها، مع منع إقامة أي دوريات كرة قدم في الشوارع أو غيرها.

وأشارت اللجنة إلى إمكانية استثناء المحلات الملابس و المولات، شرط تنفيذ الإجراءات الوقائية، ومنها التباعد، إضافة إلى ارتداء الكمامات.