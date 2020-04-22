الحاسي: رفع الحجر عن نقطة الوباء في بنغازي.. والمصابون الثلاثة بـ«كورونا» يخرجون اليوم بعد تعافيهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 08:16 مساء
الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة الدكتور أحمد الحاسي، رفع حالة الحجر الصحي عن النقطة الوبائية المكتشفة في مدينة بنغازي، التي ظهرت بها الحالة الصفرية، لافتًا إلى أن الحالات الثلاث المصابة بفيروس «كورونا المستجد» ثبت سلبية تحاليها وتماثلها للشفاء، ومن المقرر أن تخرج اليوم.

وأكد الحاسي في الإيجاز الصحفي أن الوضع الوبائي في البلاد لازال جيدًا، خاصة مع تفعيل خاصية التقصي النشط التي أعلنت عنها أمس، لافتًا إلى أن مختبر «كوفيد-19» استقبل 302  مسحة دون تأكيد أية حالات إيجابية، لكن «هناك مجموعة تحت الإجراء».

وقال الناطق الطبي إن الثلاث حالات المصابة بالفيروس، المتواجدة بمستشفى الهواري العام تم «شفاؤها شفاءً تامًّا»، بعد إجراء التحاليل اللازمة لها كما نصت عليها منظمة الصحة العالمية، وظهرت نتائجها سلبية، وتأكد خلوها من الفيروس.

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