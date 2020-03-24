«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا

وزير الصحة المفوض في حكومة الوفاق الوطني أحميد محمد بن عمر. (وزارة الصحة)

أعلن وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني، أحميد محمد بن عمر، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال الوزير، في بيان مسجل نشر على صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إن تسجيل الحالة جاء بعد «فحصها مختبريًا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له».

وأشار إلى أن الوزارة «ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمصاب الأول وتقديم الرعاية الصحية الأولية له».

يشار إلى أن حكومتي الوفاق والموقتة أعلنتا خلال الأيام الماضية جملة من الإجراءات الهادفة لمنع تفشي الفيروس في البلاد، من بينها تعليق الدراسة، وأغلاق المنافذ، وإقفال المقاهي والمطاعم إلى جانب فرض حظر التجول. وبلغت الإصابات المسجلة بـ«كورونا» عالميًا أكثر من 400 ألف إصابة في إحصائية حديثة لوكالة «فرانس برس».