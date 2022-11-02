قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع مباراة الأخضر في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط

اعتذرت إدارة قناة الوسط «wtv» عن عدم تمكُّنها من إذاعة مباراة نادي النصر أمام ريفرز يونايتيد النيجيري المقامة في نيجيريا في ذهاب دور 32 مكرر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الإداري لقناة الوسط «wtv»، معتز قادربوه، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «نعتذر من جماهير النصر العريضة .. حاولنا بكل ما نملك ولم ندخر جهدا ولا مالا في سبيل نقل المباراة من نيجيريا، لكن كل الظروف حالت دون ذلك». وأضاف «تمنياتنا بالتوفيق للنصر الجميل .. وموعدنا بنينا بعون الله».

قناة الوسط «wtv» تذيع مباراة نادي الأخضر ونظيره بلاتو يونايتيد

من جهة أخرى، قالت إدارة قناة الوسط «wtv» إن القناة ستذيع مباراة نادي الأخضر ونظيره بلاتو يونايتيد عند الساعة 4:30 عصر اليوم الأربعاء. وقال معتز قادربوه «بعد ماراثون طويل... مباراة الأخضر تشاهدونها عبر شاشتكم wtv».

جاء ذلك في حين يستضيف الأهلي طرابلس في ملعب شهداء بنينا ببنغازي نظيره مارومو جلانتس الجنوب أفريقي عند الساعة السادسة والنصف. وستنقل قناة الوسط «wtv» مباراة الأهلي طرابلس بثا مباشرا.