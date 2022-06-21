بالصور.. المنتخب الوطني للصالات يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على فلسطين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

نجح المنتخب الوطني الليبي، في تحقيق الفوز بمستهل مشواره ببطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، مع حساب نظيره الفلسطيني بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بالبطولة المقامة حاليًا في مدينة الدمام السعودية.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم المنتخب الليبي النتيجة لصالحه في الشوط الثاني بثنائية نظيفة.

مباريات الأربعاء

وغدًا الأربعاء، موريتانيا تلتقي المغرب، وتعقبها مباراة الصومال مع الكويت، وفي ثالث المباريات مصر تلتقي الجزائر، والمباراة الرابعة ستجمع ليبيا مع السعودية.

ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، النسخة السادسة من كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي تقام في الفترة من 20-28 يونيو الجاري، بمشاركة 10 منتخبات.

- منتخب ليبيا لكرة الصالات جاهز لمواجهة فلسطين فى بداية مشوار كأس العرب

مشاركة ليبيا

ويشارك في البطولة كل من المغرب «حامل اللقب»، مصر، الكويت، الجزائر، العراق، فلسطين، موريتانيا، الصومال، ليبيا، بالإضافة إلى السعودية صاحبة الضيافة.

المنتخب الوطني الليبي يفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة (2-0) في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات المقامة بالدمام السعودية.. (الإنترنت)

المنتخب الوطني الليبي يفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة (2-0) في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات المقامة بالدمام السعودية.. (الإنترنت)

المنتخب الوطني الليبي يفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة (2-0) في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات المقامة بالدمام السعودية.. (الإنترنت)

المنتخب الوطني الليبي يفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة (2-0) في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات المقامة بالدمام السعودية.. (الإنترنت)