منتخب ليبيا لكرة الصالات جاهز لمواجهة فلسطين فى بداية مشوار كأس العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس الإثنين، بمدينة الدمام السعودية بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات 2022، بمشاركة 10 منتخبات عربية، وُزّعت على ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى: المغرب والكويت وموريتانيا والصومال.

المجموعة الثانية: مصر والعراق والجزائر.

المجموعة الثالثة: ليبيا والسعودية وفلسطين.



جرى في الافتتاح أربع مباريات أسفرت عن فوز المغرب على الكويت (6-4)، وموريتانيا على الصومال (8-1)، وتعادل مصر والعراق (3-3)، وفوز فلسطين على السعودية (6-4).

مباريات اليوم

اليوم الثلاثاء يتجدد الموعد مع أربع مباريات، المباراة الأولى ستجمع الكويت مع موريتانيا بإدارة الحكم الليبي علي أبوشكيوه، ويعقبها مباراة المغرب مع الصومال وثالث المباريات ستجمع العراق والجزائر، وفي المباراة الرابعة يبدأ منتخب ليبيا مشواره في البطولة بلقاء فلسطين.

مفكرة النتائج

المغرب × الكويت 6-4

موريتانيا × الصومال 8-1

مصر × العراق 3-3

فلسطين × السعودية 6-4

بقية المباريات

غدًا الأربعاء، موريتانيا تلتقي المغرب، ويعقبها مباراة الصومال مع الكويت، وفي ثالث المباريات مصر تلتقي الجزائر، والمباراة الرابعة ستجمع ليبيا مع السعودية.

فاعليات كأس العرب لكرة الصالات. (إنترنت)

فاعليات كأس العرب لكرة الصالات. (إنترنت)

فاعليات كأس العرب لكرة الصالات. (إنترنت)

فاعليات كأس العرب لكرة الصالات. (إنترنت)