Atwasat

منتخب ليبيا لكرة الصالات جاهز لمواجهة فلسطين فى بداية مشوار كأس العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 21 يونيو 2022, 04:27 مساء
منتخب ليبيا لكرة الصالات جاهز لمواجهة فلسطين فى بداية مشوار كأس العرب
منتخب ليبيا لكرة الصالات. (إنترنت)
alwasat radio

انطلقت، أمس الإثنين، بمدينة الدمام السعودية بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات 2022، بمشاركة 10 منتخبات عربية، وُزّعت على ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى: المغرب والكويت وموريتانيا والصومال.
المجموعة الثانية: مصر والعراق والجزائر.
المجموعة الثالثة: ليبيا والسعودية وفلسطين.
 
جرى في الافتتاح أربع مباريات أسفرت عن فوز المغرب على الكويت (6-4)، وموريتانيا على الصومال (8-1)، وتعادل مصر والعراق (3-3)، وفوز فلسطين على السعودية (6-4).

مباريات اليوم
اليوم الثلاثاء يتجدد الموعد مع أربع مباريات، المباراة الأولى ستجمع الكويت مع موريتانيا بإدارة الحكم الليبي علي أبوشكيوه، ويعقبها مباراة المغرب مع الصومال وثالث المباريات ستجمع العراق والجزائر، وفي المباراة الرابعة يبدأ منتخب ليبيا مشواره في البطولة بلقاء فلسطين.

مفكرة النتائج
المغرب × الكويت 6-4
موريتانيا × الصومال 8-1
مصر × العراق 3-3
فلسطين × السعودية 6-4

بقية المباريات
غدًا الأربعاء، موريتانيا تلتقي المغرب، ويعقبها مباراة الصومال مع الكويت، وفي ثالث المباريات مصر تلتقي  الجزائر، والمباراة الرابعة ستجمع ليبيا مع السعودية.

فاعليات كأس العرب لكرة الصالات. (إنترنت)
فاعليات كأس العرب لكرة الصالات. (إنترنت)
فاعليات كأس العرب لكرة الصالات. (إنترنت)
فاعليات كأس العرب لكرة الصالات. (إنترنت)
فاعليات كأس العرب لكرة الصالات. (إنترنت)
فاعليات كأس العرب لكرة الصالات. (إنترنت)
فاعليات كأس العرب لكرة الصالات. (إنترنت)
فاعليات كأس العرب لكرة الصالات. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية

بـ7.7 مليارات دولار.. توقيع اتفاقات استثمارية بين مصر والسعودية
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
هولندا ترفع القيود على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء

هولندا ترفع القيود على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء
صحفي روسي فائز بـ«نوبل السلام» يبيع ميدالية الجائزة بـ103.5 مليون دولار دعما لأطفال أوكرانيا

صحفي روسي فائز بـ«نوبل السلام» يبيع ميدالية الجائزة بـ103.5 مليون دولار دعما ...
بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني

بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه ...
أنس جابر تواصل صعودها التاريخي وتصبح المصنفة الثالثة عالميا

أنس جابر تواصل صعودها التاريخي وتصبح المصنفة الثالثة عالميا
الأوسع في أفريقيا.. الولايات المتحدة والمغرب يطلقان مناورات «الأسد الأفريقي» العسكرية

الأوسع في أفريقيا.. الولايات المتحدة والمغرب يطلقان مناورات «الأسد الأفريقي» ...
مونديال السباحة 2022: تشيكون يحطم الرقم القياسي العالمي في 100 متر ويحقق اللقب

مونديال السباحة 2022: تشيكون يحطم الرقم القياسي العالمي في 100 متر ويحقق اللقب
«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة والاتحاد (صور)

«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة ...
قبيل زيارة ولي العهد لأنقرة.. السعودية ترفع حظر السفر إلى تركيا

قبيل زيارة ولي العهد لأنقرة.. السعودية ترفع حظر السفر إلى تركيا
قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو

قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو
السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين

السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين
مازن يعلق على إعلان مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية دعمهم لحكومة باشاغا

مازن يعلق على إعلان مجموعة من منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية دعمهم ...
ما هو ترتيب ليبيا والدول العربية على «مؤشر السلام العالمي»

ما هو ترتيب ليبيا والدول العربية على «مؤشر السلام العالمي»
معهد السلام العالمي: رغم مخاطر العنف..ليبيا سجلت أكبر تحسن في الهدوء الأمني العام الماضي

معهد السلام العالمي: رغم مخاطر العنف..ليبيا سجلت أكبر تحسن في الهدوء الأمني ...
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
سلة «الهلال» تفوز على «الأهلي بنغازي» في مباراة مثيرة
سلة «الهلال» تفوز على «الأهلي بنغازي» في مباراة مثيرة
بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في بلجيكا وخصمه الأرجنتيني
بالفيديو: بطل الملاكمة مالك الزناد يكشف لـ«WTV» نزاله المقبل في ...
الأهلي طرابلس بطلا لدوري اليد الليبي محرزا اللقب الـ11 في تاريخه (صور)
الأهلي طرابلس بطلا لدوري اليد الليبي محرزا اللقب الـ11 في تاريخه ...
سلة الاتحاد تتجاوز صحوة المروج المتأخرة في نهائيات ليبيا بطرابلس
سلة الاتحاد تتجاوز صحوة المروج المتأخرة في نهائيات ليبيا بطرابلس
الأهلي طرابلس يلتقي الأولمبي ضمن مؤجلات الدوري الليبي الممتاز وسط ترقب التأهل للسداسي
الأهلي طرابلس يلتقي الأولمبي ضمن مؤجلات الدوري الليبي الممتاز وسط...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط ......
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من «فولهام»
تقرير إنجليزي منبهر بقدرات اللاعب.. المصراتي يقترب من ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس...
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد ......
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية
صدارة منتظرة للمنتخب الليبي بعد الاتفاق مع غينيا الاستوائية...
المزيد
الحصادي يلتقي المجبري في أهم مباريات الجولة الثالثة ببطولة ليبيا للشطرنج
الحصادي يلتقي المجبري في أهم مباريات الجولة الثالثة ببطولة ......
منتخب ليبيا لكرة الصالات جاهز لمواجهة فلسطين فى بداية مشوار كأس العرب
منتخب ليبيا لكرة الصالات جاهز لمواجهة فلسطين فى بداية مشوار ......
برنامج تنشيطي في ألعاب القوى تحت إشراف الاتحاد الرياضي العسكري (صور)
برنامج تنشيطي في ألعاب القوى تحت إشراف الاتحاد الرياضي ......
الأهلي طرابلس يلتقي الأولمبي ضمن مؤجلات الدوري الليبي الممتاز وسط ترقب التأهل للسداسي
الأهلي طرابلس يلتقي الأولمبي ضمن مؤجلات الدوري الليبي ......
سلة الاتحاد تتجاوز صحوة المروج المتأخرة في نهائيات ليبيا بطرابلس
سلة الاتحاد تتجاوز صحوة المروج المتأخرة في نهائيات ليبيا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط