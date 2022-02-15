الأهلي طرابلس يتجه إلى بنغازي استعدادا لملاقاة الصفافسي التونسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر، اليوم الثلاثاء، بعثة فريق الأهلي طرابلس متجهة إلى مدينة بنغازي استعدادًا لمباراة الصفاقسي التونسي يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة التاسعة مساء والتي تأتي ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان فريق الأهلي طرابلس خسر مباراته الأولى في دوري المجموعات أمام بيراميدز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

ويطمح فريق الأهلي طرابلس لتحقيق نتيجة إيجابية بعد إخفاقه في مباراته الأولى، حيث جاء ترتيب المجموعة ليشهد تقدم بيراميدز المصري 3 نقاط، والصفاقسي نقطة واحدة، وزناكو نقطة واحدة، والأهلي طرابلس دون نقاط.