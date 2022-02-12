مهمة «كونفدرالية» تنتظر قطبي الكرة الليبية.. الأحد

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

يستعد قطبا كرة القدم الليبية، ناديا «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» للظهور من جديد في بطولة «الكونفدرالية» من خلال ضربة البداية بدوري المجموعات، الأحد المقبل، ويحل نادي «الاتحاد» ضيفاً على نادي «رويال ليبوباردس» الاسواتيني، ضمن منافسات المجموعة الأولى، بينما يحل «الأهلي طرابلس» ضيفاً في العاصمة المصرية القاهرة على فريق «بيراميدز»، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وخسر فريق الاتحاد «العميد» نتيجة مباراته الودية أمام فريق «النجم الساحلي» التونسي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة دون مقابل، ضمن معسكر الفريق في تونس، وأشرك مدرب الفريق الجديد التونسي، محمد الكوكي، جميع اللاعبين الذين جرى التعاقد معهم من قبل إدارة نادي «الاتحاد»، حيث جاءت المباراة استعداداً للدوري المحلي بمرحلة الإياب، واستعداداً كذلك لدور المجموعات بـ«الكونفدرالية»، بينما دخل «الأهلي طرابلس» في معسكر قصير، قبل ملاقاة فريق «بيراميدز» المصري في الثالث عشر من شهر فبراير الجاري، ضمن أولى منافسات دوري المجموعات، بعد أن عزز «الزعيم» صفوفه تحت قيادة المدرب التونسي فتحي الجبال بعدة صفقات محلية وعدد من المحترفين.

قرعة «كاف» تجنب القطبين

وأُجريت قرعة دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مصر، وتشارك ليبيا بفريقي «الاتحاد» بطل الدوري المحلي، القادم من بطولة دوري الأبطال، و«الأهلي طرابلس» وصيف مسابقة الدوري المحلي في النسخة الأخيرة والمشارك من البداية في بطولة «الكونفدرالية»، وجاء «الأهلي طرابلس» في المجموعة الأولى بجانب «زاناكو» الزامبي و«الصفاقسي» التونسي و«بيراميدز» المصري، أما «الاتحاد» فجاء في المجموعة الثانية بجانب «شبيبة الساورة» الجزائري و«أورلاندو بايرتس» الجنوب أفريقي و«رويال ليبوباردس» الاسواتيني والأخير فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما بلغ دور المجموعات في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، بعد تجاوزه عقبة مضيفه «شبيبة القبائل» الجزائري، رغم الخسارة أمامه (2-1) في إياب دور الـ32، على ملعب «1 نوفمبر» بتيزي وزو، وغادر النادي القبائلي البطولة بمجموع المباراتين (2-2)، بعدما خسر خارج أرضه في الذهاب (1-0)، ولم يقدم الفريق الجزائري ما يشفع له لعبور هذا الدور، ليغادر البطولة بخفي حنين، بعدما بلغ نهائي النسخة الماضية، أما المجموعة الثالثة فضمت «أوتوهو» من الكونغو و«المصري» البورسعيدي من مصر و«كوتون سبور» الكاميروني و«مازيمبي» من الكونغو الديمقراطية، وفي المجموعة الرابعة جاء «الحرس الوطني» من النيجر و«أسيك أبيدجان» من ساحل العاج و«سيمبا» التنزاني و«نهضة بركان» المغربي.

تأهل صعب لـ«العميد»

سبق وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسمياً تأهل فريق «الاتحاد» ممثل ليبيا في كأس «الكونفدرالية» إلى دوري المجموعات، بعد انسحاب فريق «أنيمبا» النيجيري، لعدم حضوره إلى مدينة بنغازي، لملاقاة فريق «الاتحاد» على ملعب «شهداء بنينا»، معتبراً «الاتحاد» فائزاً بثلاثة أهداف نظيفة، وقد أكد مراقب الاتحاد الأفريقي «كاف» الليبي محمد قريميده، تأهل الاتحاد رسمياً إلى دور المجموعات في بطولة «الكونفدرالية»، بعد إبلاغ نادي «أنيمبا» النيجيري الـ«كاف» بعدم تمكنه من لعب المباراة، وقد حاول فريق «أنيمبا» تأجيل المباراة أو نقلها إلى ملعب محايد، لكن «كاف» ونادي «الاتحاد» رفضا الطلب، ليتأكد تأهل «الاتحاد» إلى دور المجموعات.

أما فريق «الأهلي طرابلس» ففاز على فريق «الملعب» المالي، بهدف دون رد عن طريق محمد اشتيوي، على ملعب «شهداء بنينا» ضمن إياب منافسات «الكونفدرالية» بدور الـ32 المكرر المؤهلة لدوري المجموعات، وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح «الملعب» المالي بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح، التي ابتسمت للأهلي طرابلس، بنتيجة (4-2) ونجح صالح طاهر ومحمود عكاشة والحارس محمد نشنوش وعلي بوعرقوب، في تسجيل ركلات الترجيح للأهلي طرابلس، بينما أضاع «الملعب» المالي ركلتين.

الكوكي والجبال في اختبار قوي

وتعاقدت اللجنة التسييرية المكلفة إدارة نادي «الأهلي طرابلس»، مع المدرب التونسي فتحي الجبال، خلفاً للمدرب الفرنسي برنادر سيموندي، الذي أُقيل نتيجة وضعية الفريق الأول في الدوري، ويمتلك فتحي الجبال تجربة تدريبية مع عدة أندية عربية وتوج خلال مسيرته بعدة ألقاب أهمها لقب دوري المحترفين السعودي، وكأس السوبر مع نادي «الفتح»، ودرب فرق «الصفاقسي» و«الملعب» التونسي و«أهلي جدة» و«الفتح» السعودي و«المغرب الفاسي» و«الكويت» الكويتي، كما تولى المدرب التونسي محمد الكوكي قيادة فريق «الاتحاد»، بعد استقالة مدرب الفريق الإيطالي جوزيبي سانينو، قبل الأسبوع السابع من الدوري الليبي، ويعد الكوكي هو المدرب التونسي الثاني عشر هذا الموسم ضمن 20 فريقاً، بعد استقالة لطفي جبارة من «الأولمبي»، وحل بديلاً له منير اشبيل، واستقالة زياد التومي من تدريب فريق «دارنس».

في الوقت ذاته، أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي سحبت في نفس التوقيت بمقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة، «الأهلي» المصري الأكثر تتويجاً في البطولة برصيد عشرة ألقاب، في مواجهة «ماميلودي صن داونز» الجنوب أفريقي و«الهلال» و«المريخ» السودانيين، كذلك أوقعت القرعة «الترجي» التونسي في مواجهة «النجم الساحلي» التونسي و«شباب بلوزداد» الجزائري، بينما يصطدم «الرجاء» المغربي مع «وفاق سطيف» الجزائري، و«الزمالك» المصري مع «الوداد» المغربي.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

وأجرى مراسم القرعة، المصري خالد نصار مدير المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بمشاركة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لـ«الأهلي» المصري، وجاءت مجموعات دوري أبطال أفريقيا طبقاً لما أسفرت عنه القرعة كما يلي: المجموعة الأولى: «الأهلي» المصري و«ماميلودي صن داونز» الجنوب أفريقي و«الهلال» السوداني و«المريخ» السوداني. المجموعة الثانية: «الرجاء» المغربي و«حوريا كوناكري» الغيني و«وفاق سطيف» الجزائري و«أمازولو» الجنوب أفريقي. المجموعة الثالثة: «الترجي» التونسي و«النجم الساحلي» التونسي و«شباب بلوزداد» الجزائري و«جوانينغ غالاكسي» من بوتسوانا. المجموعة الرابعة: «الوداد» المغربي و«الزمالك» المصري و«بترو أتلتيكو» الأنغولي و«ساجرادا إسبيرانسا» الأنغولي.

وكان قد جرى تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة إلى دور المجموعات إلى أربعة مستويات، وضم المستوى الأول «الأهلي» و«الترجي» و«الوداد» و«الرجاء»، وضم المستوى الثاني، «الزمالك» و«ماميلودي صن داونز» و«النجم» و«حوريا كوناكري»، والمستوى الثالث ضم «الهلال» و«وفاق سطيف» و«شباب بلوزداد» و«بترو أتلتيكو»، والرابع، «المريخ» و«جوانينغ غالاكسي» و«ساجرادا إسبيرانسا» و«أمازولو»، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية المعروف باسم ربع النهائي، على أن تنطلق منافسات المجموعات في الأول من فبراير المقبل على أن تختتم في أبريل المقبل.

تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)