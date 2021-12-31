يوسف زاوية يتوج بـ3 ميداليات في عربية الأثقال بالعراق

توج الرباع الليبي يوسف زاوية بـ3 ميداليات برونزية لليبيا في البطولة العربية لرفع الأثقال بالعراق في وزن خطف 114 ونتر 135 المجموع 249 كلغ.
بهذا التتويج وصل رصيد ليبيا في البطولة إلى 28 ميدالية 4 ذهبيات و1 فضية و23 برونزية.
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