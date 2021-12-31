ليبيا تتوج بـ25 ميدالية في عربية الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 02:15 مساء
جانب من مشاركة ليبيا في البطولة العربية لرفع الأثقال. (الإنترنت)

تُوِّج المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بـ25 ميدالية، في بطولة أثقال العرب، والتي أُقيمت بالعراق.

وحصد الربّاع نصرالدين المالكي، «6» ميداليات في وزن 102 كلغ في فئة الشباب 2 ذهبية، وواحدة فضية وفي الناشئين «3» برونزيات.

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وفي فئة الشباب انحصر التنافس بين الليبي نصرالدين المالكي خطف 106 ونتر 131 المجموع 237  كلغ، والسعودي محمد شفيق خطف 107 ونتر 120 المجموع 227  كلغ.

وفي الكبار توج القطري فارس إبراهيم بثلاث ذهبيات خطف 156 ونتر 205 المجموع 361 كلغ، ونال العراقي ليث عبدالرحمن خطف 155 ونتر 190 المجموع 345 كلغ، وتوج السوري بثلاث برونزيات خطف 151 ونتر 182 المجموع 333 كلغ. 

وباقي مشاركة واحدة لليبيا عن طريق الرباع يوسف حسام زاويه في وزن + 102.

يشار إلى أن رصيد ليبيا في عربية الأثقال وصل إلى 25 ميدالية 4 ذهبية، 1 فضية، و20 برونزية.

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