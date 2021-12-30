رباعي ليبي جديد في منافسات الأثقال العربية

جانب من مشاركة ليبيا في البطولة العربية لرفع الأثقال. (الإنترنت)

تصل بطولة أثقال العرب بالعراق إلى محطاتها قبل الأخيرة؛ حيث يتجدد الموعد اليوم الخميس مع منافسات أوزان 8، و96 و102 رجال (شباب وكبار).

وستكون المشاركة الليبية بأربعة رباعين، في وزن 89 ناشئين، الرباع شاهين داوود، ينافس رباعين من سورية والأردن والسعودية والعراق، والبحرين.

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وفي وزن 96 يشارك الرباعان منيب العزيبي وأحمد ابوزريبه، ومنافسات هذا الوزن ستشهد مشاركة رباعين من ليبيا والعراق والسعودية وعمان وسورية والكويت.

وفي وزن 102 بالرباط، يشارك نصرالدين المالكي، والذي سيكون في مواجهة مع الرباع السعودي محمد شفيق.

يشار إلى أن ليبيا حصدت في الثلاثة أيام الأولى 14 قلادة ملونة من بينها 2 ذهبية و12 برونزية.