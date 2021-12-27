بالصور.. ليبيا تتوج بـ6 ميداليات برونزية في افتتاح «عربية الأثقال»

الرباع الليبي محمد الشارف الزنتاني يتوج بـ6 ميداليات برونزية في بطولة العرب لرفع الأثقال وزن 55 كلغ ناشئين وشباب.. (الإنترنت)

توج الرباع الليبي محمد الشارف الزنتاني، اليوم الإثنين، بست ميداليات في بطولة العرب لرفع الأثقال وزن 55 كلغ ناشئين وشباب، التي انطلقت اليوم بقاعة شقلاوه بمدينة أربيل العراقية، بعد أن تمكن من «خطف 80» و«نتر 100» بالمجموع 180 كلغ.

وجاءت ذهبية الوزن لرباع سعودي بمجموع 214 كلغ، والفضية للعراقي محسن عبدالعلي بمجموع 212كلغ، وجاء الرباع الليبي كمال شلابي خامسًا «خطف 60» و«نتر 80» بالمجموع 140.

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الشارف يهدي التتويج لوالده

وعقب التتويج التقت «بوابة الوسط» الرباع محمد الشارف الذي قال: «الحمد لله وفقنا ربي في أول مشاركة خارجية بتتويجي بست ميداليات برونزية. أهدي التتويج لكل الليبيين وإلى رئيس وأعضاء الاتحاد العام، وإلى الطاقم الفني والإداري، وإلى والدي العزيز على دعمه وتشجيعه المستمر لى».

وأوضح: «أتمنى التوفيق لكل زملائي الرباعين واعتلاء منصات التتويج.. وفي الختام أتمنى أن تحظى لعبة رفع الأثقال باهتمام المسؤولين في وزارة الرياضة».

رئيس الاتحاد يبارك للرياضة الليبية

وقال رئيس الاتحاد الليبي للأثقال منار الدين الشلي: «أبارك للرياضة الليبية ولأسرة رفع الأثقال تتويج الرباع الناشئ محمد الشارف بست برونزيات في أول مشاركة خارجية له، وبالمناسبة أحيي المدربين صلاح الأدهم ومحمد بن سعيد، ولجنة المنتخبات على كل الجهود التي بذلت في فترة قصيرة من الزمن».

وأضاف منار الدين: «البطولة متواصلة حتى الجمعة المقبل، والفرصة لا زالت متاحة لرباعينا للحصول على مزيد القلائد»، وفي الختام طلب منار الدين من وزارة الرياضة الاهتمام بهولاء الناشئين ودعمهم وتحفيزهم لأننا نرى فيهم مشاريع أبطال في المستقبل القريب.

الرباع الليبي محمد الشارف الزنتاني يتوج بـ6 ميداليات برونزية في بطولة العرب لرفع الأثقال وزن 55 كلغ ناشئين وشباب.. (الإنترنت)

الرباع الليبي محمد الشارف الزنتاني يتوج بـ6 ميداليات برونزية في بطولة العرب لرفع الأثقال وزن 55 كلغ ناشئين وشباب.. (الإنترنت)

الرباع الليبي محمد الشارف الزنتاني يتوج بـ6 ميداليات برونزية في بطولة العرب لرفع الأثقال وزن 55 كلغ ناشئين وشباب.. (الإنترنت)