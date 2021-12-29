رُباعي ليبي في منافسات اليوم الثالث لأثقال العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 10:40 صباحا
تتويج شلابي في رفع الأثقال. (إنترنت)

تتواصل بقاعة شقلاوة بمدينة أربيل العراقية بطولة العرب لرفع الأثقال، وسيكون التنافس في بطولة الرجال لليوم الثالث، الأربعاء، في وزني 73، 81 كلغ، وفي وزن 73 كلغ.

وسيشهد التنافس مشاركة الرباعان الليبيان معاذ قناو وإحسان شلابي، ومن السعودية عبدالله مرزوق وحسن المرزوق، ومن الأردن يوسف فكرون وإبراهيم ناصر، ومن الكويت وليد عبدالجبار ومشرى باريك وفلاح الضافري ودارى ياريك، ومن العراق محمد وليوي وأنوار جوار، ومن سوريا محمد عصمان.

وفي وزن 81 كلغ سيشهد مشاركة 12 رباعا، من ليبيا يوسف شاكير وعمر العجمي، ومن الكويت مسعود المطيري ومحمد أبوساق، ومن العراق محمد ساجد وباسل باريك ومحمد قادوري، ومن عمان مهني العبدلي وأمور الخنجار، ومن السعودية حسين الدهيلب، ومن الأردن بشار عيسى، ومن سورية المقداد حسن.

يشار إلى أن البطولة ستتواصل لليومين المقبلين على أن تختتم الجمعة، وسط ترقب مشاركة الرباعين شاهين داوود وزن 89 كلغ، وأحمد أبوزريبة ومنيب العزابي في وزن 96 كلغ، ونصرالدين المالكي وزن 102 كلغ، ويوسف حسام وزن + 102 كلغ.

يذكر أن ليبيا تُوجت في اليومين الأول والثاني بـ9 ميداليات برونزية عن طريق الرباعين محمد الشارف الزنتانى وزكريا شلابي.

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