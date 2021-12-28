زكريا شلابي يتوج بـ3 برونزيات في عربية الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 05:58 مساء
زكريا شلابي يتوج بـ3 برونزيات في عربية الأثقال. (الإنترنت)

تتواصل بمدينة أربيل العراقية، بطولة العرب لرفع الأثقال، وأضافت ليبيا، اليوم الثلاثاء، ثلاث ميداليات برونزية ليرتفع رصيدها إلى 9 ميداليات.

وجاءت المشاركة في اليوم الثاني بالرباع زكريا شلابي في وزن 67 ناشئين، وتمكن من التتويج بثلاث برونزيات، خطف 90 ونتر 110، المجموع 200 كلغ، والميدالية الذهبية لهذا الوزن ذهبت للرباع السعودي جاسم محمد الدوري، الذي خطف 99 ونتر 127 المجموع 226 كلغ، وتوج بالميدالية الفضية الرباع العراقى باقر عباس خطف 94 ونتر 121 المجموع  215.

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وذهبيات الكبار في هذا الوزن جاءت للرباع السعودي نواف المزيدي خطف 130 ونتر  163 المجموع  293 كلغ، والفضية للرباع العراقي حسين محمد خطف 128 ونتر  150 المجموع 278، والبرونزية للرباع العماني إلياس البوسعيدي خطف 111 ونتر 141 المجموع 252، ورابعا الرباع السعودي جواد القيسوم بمجموع 248 كلغ وخامسا الرباع والأردني محمد نمر بمجموع 226 كلغ، وسادسا الرباع اليمنى محمد الحسيان بمجموع 187 كلغ.

وقال شلابي عقب التتويج لـ«بوابة الوسط»: «الحمد لله أشعر بالسعادة بتتويجي بثلاث برونزيات في أول مشاركة خارجية، وأهدي الفوز لليبيا ولمدربي ولأبي وأمي، وأتمنى رفع راية بلادي في المحافل الدولية».

وتحدث أمين عام الاتحاد الليبي للاثقال ورئيس الوفد عبدالمنعم سوف الجين، لـ«بوابة الوسط»: «الحمد لله توجنا في ثاني أيام البطولة بثلاث برونزيات، ليرتفع رصيدنا إلى 9 ميداليات.. رغم قصر فترة الاستعداد التي كانت الأسابيع وبأقل الإمكانات».

وأضاف: «الشكر والتقدير للطاقمين الفني والإداري ولجميع الرباعين.. وأتمنى من المسؤولين في وزارة الرياضة الاهتمام بهولاء الناشئين، لأننا نرى فيهم مشاريع أبطال في المستقبل القريب.. وأتمنى التوفيق لرباعينا في باقي أيام البطولة».

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