بالصور.. 5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 09:56 مساء
5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال». (الإنترنت)

توجت ليبيا، اليوم الأربعاء، بخمس ميداليات جديدة في البطولة العربية لرفع لأثقال بالعراق، ثلاث ميداليات فى وزن  73 كلغ عن طريق الرباع إحسان شلابي، بواقع ذهبيتين فى الخطف 131 كلغ المجموع 283 كلغ، وبرونزية النتر 152 كلغ، وبرونزيتين عن طريق الرباع عمر العجيمي واحدة في وزن 81، وبرونزية النتر  163 كلغ والمجموعة 296 كلغ.

وبميداليات اليوم الأربعاء، يرتفع رصيد ليبيا في البطولة العربية لرفع الأثقال إلى 14 ميدالية (2 ذهبية + 11 برونزية).

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ولا زالت الفرصة متاحة اليومين المقبلين (الخميس والجمعة) لإضافة ميداليات جديدة عن طريق الرباعين شاهين داود وزن 89 كلغ، وأحمد أبوزريبة ومنيب العزابي في وزن 96 كلغ، ونصرالدين المالكي وزن 102 كلغ، ويوسف حسام وزن + 102 كلغ.

أهدي الفوز إلى بلدي ليبيا
وقال البطل إحسان شلابي، المتوج اليوم بالذهب والبرونز، إلى «بوابة الوسط»: «الحمد لله الذي أكرمني بالتتويج بذهبيتين وبرونزية بعد منافسة قوية مع رباعي السعودية والعراق.. وأهدي الفوز إلى بلدي ليبيا، وإلى الطاقم الفني والإداري، وإلى كل من شجعنا ودعمنا ولو بالكلمة الطيبة».

وأضاف: «أتمنى التوفيق لزملائي في بقية المنافسات، وأتمنى أن يتضاعف الاهتمام من قبل المسؤولين، لأن لدينا مواهب واعدة، ينتظرها مستقبل زاهر، وأثبتت جدارتها واعتلت منصات التتويج في أول مشاركة خارجية لها».

5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال». (الإنترنت)
5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال». (الإنترنت)
5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال». (الإنترنت)
5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال». (الإنترنت)
5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال». (الإنترنت)
5 ميداليات جديدة لليبيا في «عربية الأثقال». (الإنترنت)
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