اليوم.. 4 مباريات في الأسبوع الـ16 للدوري الليبي

فريق الأخضر في منافسات الدوري الليبي (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات الأسبوع السادس عشر للدوري الليبي لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات.

في المجموعة الأولى بملعب بنينا التحدي سادس المجموعة الأولى، برصيد 18 نقطة، يلتقي الأخضر رابع المجموعة 34 نقطة، بالمراقب نبيل الكواش.

وبملعب أجدابيا لقاء متاخري الترتيب التعاون عاشر الأولى، برصيد تسع نقاط، يلتقي مع الأنوار آخر الترتيب بسبع نقاط، بالمراقب علي عطيه.

وبملعب طرابلس ستقام مباراتين أبوسليم تاسع المجموعة الثانية، برصيد 15 نقطة، يلتقي رفيق عاشر الثانية، برصيد 14 نقطة، بالمراقب عثمان زريق.

ويعقبها لقاء الاتحاد متصدر المجموعة الثانية، برصيد 37 نقطة، يلتقى المحلة سابع المجموعة الثانية، برصيد 18 نقطة، بالمراقب امحمد بن غرسة.

وغدا السبت سيتجدد الموعد مع خمس مباريات موزعة على الملاعب التالية:

بملعب مصراتة السويحلي يلتقي الأولمبي والمراقب خالد عدال، وبملعب طرابلس ستقام مباراتين الوحدة مع الاتحاد المصراتي والمراقب ناجي الخباط، ويعقبها لقاء الأهلي طرابلس مع المدينة بالمراقب أحمد باني.

وبملعب أجدابيا نجوم أجدابيا يستضيف شباب الجبل بالمراقب إبراهيم فركاش، وبملعب بنينا الهلال يتبارى مع النصر، بالمراقب فيصل بادي، وبملعب شحات الصداقة يلتقى الأهلي بنغازي بالمراقب أحمد حواز.

وبعد غد الأحد ستقام آخر مباراتين في الأسبوع السادس عشر بملعب درنة دارنس يلتقي خليج سرت، بالمراقب توفيق الضاوي، وبملعب طرابلس الشط يلتقي الخمس بالمراقب أشرف البلسوس.