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شوربة البروكلي بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 02:31 مساء
شوربة البروكلي بالشوفان
يأتي البروكلي ضمن الخضروات الصليبية الغنية بمضادات الأكسدة (الإنترنت)
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شوربة البروكلي بالشوفان ليست لذيذة الطعم فقط، بل إنها غنية بالفوائد الصحية التي يحصل عليها أفراد عائلتك جميعا بفضل محتواها من عنصرين غذائيين مهمين، هما البروكلي والشوفان.

يأتي البروكلي ضمن الخضروات الصليبية الغنية بمضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية الهامة التي تدعم الصحة وتحمي من العديد من الأمراض. أما الشوفان فهو من الحبوب الكاملة الذي ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناوله، لغناه بالألياف التي تحسن عملية الهضم وتعزز الشعور بالشبع بجانب فوائد صحية أخرى.

نقدم لك طريقة سهلة لتحضير شوربة البروكلي بالشوفان وفق موقع «هي».

المكونات
3 زهرات بروكلي مفروم
1 حبة بصل مفروم
2 ملعقة كبيرة أوراق كرفس مفروم
2 فص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
4 أكواب مرق خضار
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة زيت
1 كوب شوفان

طريقة التحضير
في وعاء على النار، ضعي الزيت ثم أضيفي والكرفس والثوم والملح وقلبي المكونات.
اتركي الخليط على نار متوسطة لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي المرقة والبروكلي واتركي المكونات تغلي لمدة 5 دقائق.
أضيفي الشوفان واتركي الشوربة تغلي على النار لمدة 10 دقائق إضافية.
ارفعي الوعاء عن النار بعد نضج البروكلي، وأضيفي عصير الليمون والفلفل الأسود وقلبي الشوربة جيدا.
اضربي الشوربة في الخلاط الكهربائي لتحصلي على مزيج ناعم ومتجانس، ثم اسكبي شوربة البروكلي بالشوفان وقدميها ساخنة.

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