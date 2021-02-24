دجاج بالبافلو صوص

دجاج بصوص البافلو من أكلات الدجاج الشهية التي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، بصوص مميز تغيير عن الدجاج المقلي العادي، والصوص عبارة عن زبدة وكاتشب وصلصة حارة وتوابل توضع على الدجاج بعد أن يغطى بطبقة مقرمشة ويقلى ويقدم.

المكونات

كيلو دبابيس دجاج

زيت للقلي

لنقع الدجاج:

ملح حسب الذوق

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة خل أبيض

لتحضير الطبقة الخارجية:

2 ملعقة طعام نشا

2 كأس طحين

ملح حسب الذوق

½ فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

لتحضير الصوص:

½ كأس كاتشب

¼ كأس صوص حار

50 غرام زبدة

ملعقة طعام صويا صوص

ملعقة طعام عسل

طريقة التحضير

- نغسل الدجاج جيدًا وننقعه بالملح والفلفل الأسود والزنجبيل والبابريكا وبودرة الثوم وعصير الليمون والخل ونخلط جيدًا حتى يختلط الدجاج بالنكهات وننقعه فيها لأربع ساعات في البراد أو ليلة كاملة.

- نضع في وعاء كلًا من الطحين والنشا والملح والفلفل الأسود والبابريكا ونخلطها جيدًا ثم نغمر قطع الدجاج فيها حتى تغطيها تمامًا.

- نحمي زيت القلي ونقلي فيه قطع الدجاج حتى تصبح ذهبية ومقرمشة ونصفيها جيدًا ونضعها في وعاء.

أثناء ذلك نضع الزبدة في قدر على نار متوسطة ثم ونضيف الكاتشب ونحرك لدقيقة ثم نضيف الصويا صوص والصوص الحار والعسل ونحرك جيدًا ثم نترك الصوص حتى يصبح قوامه ثقيلًا.

- نضع الصوص فوق الدجاج ونقلبه حتى يتغطى جيدًا بالصوص ثم نضع الدجاج في طبق التقديم وبذلك يكون جاهزًا.