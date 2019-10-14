رول التفاح بالتوست

رول التفاح بالتوست من الحلويات الشهية والخفيفة والتي يقبل عليها الجميع، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيره في خطوات سهلة وبسيطة وفقا لموقع «شهية»، لتعديه لعائلتك وتستمتعوا بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة.

المكونات

10 شرائح توست

2 حبة تفاح

2 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة زبيب

رشة قرفة

كوب مارشميلو

زيت للقلي

شربات

كوب سكر بني

خطوات التحضير

- نقوم أولا بعمل تفاح سوتيه، بإحضار مقلاة ونضع فيها الزبد، ونترك الزبد على النار حتى يتسيح ثم نقوم بتقشير وتقطيع التفاح لمكعبات صغيرة الحجم.

- نضع مكعبات التفاح والزبيب في المقلاة مع الزبد مع رشة سكر بني ورشة قرفة ونقلب حتى ينضج التفاح ويصبح قوامه لينا.

- نرفع خليط التفاح من على النار ونتركه قليلا حتى يتخلص من السوائل ونحضر خبز التوست ونقطع الأطراف ونتخلص منها.

- نضع على طرف خبز التوست خليط التفاح مع قطعة مارشميلو ثم نلفها على شكل رول ونغلقها بشكل جيد ونتركها قليلا.

- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت، ونترك المقلاة على النار حتى يسخن الزيت ثم نضع أصابع توست رول التفاح في المقلاة مع التقليب حتى تنضج ويصبح لونها ذهبيا.

- نرفع توست رول التفاح من المقلاة على طبق به خليط من السكر البني والقرفة، ونقلب أصابع التوست في خليط السكر البني والقرفة حتى يتغطى تماما، أو نضع الأصابع في الشربات ويصبح جاهزا للتقديم.

